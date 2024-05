PREMIO ROSA CAMUNA 2024, A FEDELE CONFALONIERI E DOLCE&GABBANA I RICONOSCIMENTI SPECIALI DEL PRESIDENTE

Milano, 29 maggio 2024 – Nell’ambito del Premio Rosa Camuna 2024, due riconoscimenti speciali del presidente della Regione Lombardia sono stati conferiti a Fedele Confalonieri e Dolce&Gabbana.

LE PAROLE DI CONFALONIERI – Confalonieri, milanese doc, è stato premiato dal governatore in virtù della carriera di dirigente d’azienda di successo e in qualità di presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo: “Sono lusingato e felice – ha detto Confalonieri – di ricevere questo premio, pensando anche alle tante persone che in Lombardia lavorano ogni giorno rendendola la locomotiva del Paese. Ringrazio la Regione per il supporto fornito in momenti difficili al Duomo, che è l’immagine della Lombardia e della milanesità, nonché l’azienda più antica”. Poi un ricordo per Silvio Berlusconi: “Ci manca – ha proseguito Confalonieri – è stato un grande milanese e un grande lombardo”.

LE PAROLE DI DOLCE&GABBANA – In rappresentanza di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, premiati per i 40 anni di attività, il riconoscimento è stato ritirato da Alfonso Dolce, amministratore delegato di Dolce&Gabbana: “Ringrazio il presidente della Regione – ha detto Alfonso Dolce – per un riconoscimento al nostro inteso lavoro che procede da 40 anni. Nella nostra attività c’è tanto ‘polmone’ lombardo: tutta la nostra macchina ‘gira’ in Lombardia, pensando alle sedi di Milano, Legnano e Castano Primo. Siamo radicati in questo territorio e ne è una testimonianza anche la collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo”.

FEDELE CONFALONIERI, LE MOTIVAZIONI DEL PREMIO – Dirigente d’azienda di successo. Innovativo e lungimirante, il nome di Fedele Confalonieri è legato principalmente alle società del settore della comunicazione, dei media e dell’editoria per le quali ha sempre lavorato orientando le strategie aziendali verso un’offerta ampia e di elevata qualità culturale. E’ un Milanese doc e la sua città gli ha affidato la Presidenza della, il luogo simbolo del nostro capoluogo e della Lombardia affinchè ne valorizzi lo splendore e i fasti che merita.

DOMENICO DOLCE E STEFANO GABBANA, LE MOTIVAZIONI DEL PREMIO –

Le creazioni di Dolce&Gabbana sono da sempre sinonimo di originalità e audacia unita a stile, raffinatezza ed eleganza. I loro abiti, gli arredi e gli oggetti di design, realizzati con tessuti speciali, colori unici e dettagli preziosi, sono diventati iconici e ammirati come opere d’arte. La Lombardia li ha adottati fin dai loro esordi e il marchio Dolce&Gabbana è un’impresa di eccellenza nel mondo che porta occupazione crescente, benessere e soprattutto un grandissimo orgoglio alla nostra regione.

