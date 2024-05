PREMIO ROSA CAMUNA 2024, A UMBERTO BOSSI IL RICONOSCIMENTO SPECIALE PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

Milano, 29 maggio 2024 – Nell’ambito del Premio Rosa Camuna 2024, è stato conferito a Umberto Bossi il riconoscimento speciale per le Riforme istituzionali.

Il ‘Senatur’ è stato premiato dal governatore in virtù del suo ruolo centrale rispetto al tema dell’autonomia. Sul palco ha rievocato gli esordi della sua attività politica: “Ai tempi – ha detto Bossi – nascevano movimenti autonomisti e regionalisti in tutto il Nord: era il segno di un cambiamento che si stava concretizzando anche in Lombardia e che avrebbe inciso sulla storia del Paese”.

UMBERTO BOSSI, LE MOTIVAZIONI DEL PREMIO – Umberto Bossi ha aperto la strada a quel complesso processo di riforme costituzionali che ancora sono fondamentali per attuare oggi l’autonomia differenziata. Un uomo politico di rilievo per la storia del nostro Paese e ancora di più per quella della nostra regione, delle sue tradizioni e dei suoi simboli.

Un uomo di tante passioni, sempre vicino alla gente. Per tutti i lombardi è sempre ‘il Senatur’, proprio in quel dialetto che ha difeso e riportato orgogliosamente in uso.

Redazione