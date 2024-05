PRESENTATA LA 57a EDIZIONE DEL TORNEO AVVENIRE

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 30 maggoo 2024 – Questa mattina, al Club Ambrosiano di Milano, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 57° edizione del torneo Tennis Europe Avvenire in programma da sabato 1° giugno a sabato 9 giugno.

A sollevare ufficialmente il sipario sul prestigioso torneo Under 14 e Under 16 maschile e femminile il presidente del Club Ambrosiano Thomas Escher, il Consigliere regionale FITP Federazione Italiana Tennis e Padel Lombardia Roberto Recalcati, il Presidente del Coni Lombardia Marco Riva, il Consigliere Regione Lombardia Marco Bestetti e l’Amministratore Delegato di Sport Watchers e Direttore del Torneo Massimo Morelli.

Ritorna il torneo in cui hanno giocato i campioni di ieri e di oggi e dove giocheranno i campioni di domani. Nel 1997 una giocatrice vinse il torneo di doppio e poi è diventata la numero 6 del mondo in singolo, numero 1 in doppio, ha vinto 4 Fed Cup (oggi Billie Jean King Cup) e ha trionfato agli US Open nel 2015 contro Roberta Vinci con cui vinse il doppio all’Avvenire nel 1997: Flavia Pennetta era presente alla cerimonia di apertura e ha ricordato “l’emozione di giocare l’Avvenire, l’arrivo al circolo e i sogni che avevo. Giocavo molto bene il doppio, meno il singolo e non immaginavo di riuscire a fare ciò che ho fatto anni dopo”.

Da sabato comincerà quello che può essere il sogno di tanti giovani tennisti provenienti da tutto il mondo: 20 le nazioni rappresentate. L’ Avvenire ritorna, raddoppia e diventa “più giovane”. La scelta è stata spiegata dal Direttore del torneo Massimo Morelli: “In un tennis sempre più precoce dove i campioni sono sempre più giovani, l’Under 14 è la categoria dove davvero vedremo i campioni di domani. Quest’anno il torneo è Category 1, l’unico in Italia, e puntiamo a farlo diventare Super Category l’anno prossimo”.

Il padrone di casa e presidente del Club Ambrosiano, Thomas Escher, ha aperto la conferenza sottolineando la numerosa partecipazione e si è detto “orgoglioso di ospitare ancora un evento così importante”, ringraziando tutti coloro i quali permettono l’organizzazione e la realizzazione di un torneo di questa portata: “La Regione Lombardia, il Coni, la Federazione Tennis e Padel, Sport Watchers e due figure importanti del club come Massimo Lacarbonara Vice direttore di Aspria Harbour Club e responsabile settore tennis del Gruppo Aspria e Marco Tonarelli General Manager Club Ambrosiano”.

Per la FITP è un momento meraviglioso. Mai come in questo momento un appuntamento giovanile risponde in pieno al boom che sta vivendo il tennis italiano: il consigliere regionale Roberto Recalcati ha sottolineato l’importanza dell’Avvenire ricordando, come le immagini che scorrevano nel video, “i giovani tennisti che hanno giocato questo torneo e poi sono diventati campioni, tra cui molti italiani, quindi l’augurio è che da qui possa iniziare la carriera di altri grandi giocatori azzurri”. Per il Presidente del Coni Marco Riva è importante “Vivere lo sport e viverlo qui nella prossima settimana grazie alla passione del club Ambrosiano e al lavoro della Federazione in questi anni.

“La Regione Lombardia ha concesso il patrocinio” e a nome del consiglio regionale, Marco Bestetti ha sottolineato che “crediamo a questo torneo storico perché siamo convinti che rappresenti appieno i valori che la Regione sposa”. Per il presidente Escher e il Direttore Morelli “è importante ringraziare gli sponsor che ci affiancano in questo evento e che credono in noi. In particolare i due main sponsor Law Deal e Banca Intesa San Paolo”. “Lo sport è portatore di valori straordinari e da tempo il Gruppo Intesa Sanpaolo si impegna per renderlo accessibile a tutti sostenendo numerose iniziative sul territorio, come il torneo di tennis Avvenire, perché siamo convinti che i valori sportivi siano fondamentali per la crescita e la formazione delle nuove generazioni – commenta Roberto Maldina, Direttore Commerciale Exclusive Milano, Monza e Brianza Intesa Sanpaolo –. Vogliamo ancora una volta rinnovare il nostro impegno verso le future generazioni: dal prestito d’onore senza garanzie per gli studi e le soluzioni sostenibili per l’acquisto della prima casa, all’educazione finanziaria, ai servizi innovativi che ne fanno cittadini consapevoli del mondo”.

“Abbiamo raccolto con molto entusiasmo l’invito a sostenere questo torneo giovanile così prestigioso” – ha sottolineato il Managing Partner di Law Deal Pietro De Mola – “perché pensiamo che associare il nome di un’organizzazione ad un evento sportivo, per i valori che trasmette il mondo dello sport sia assolutamente una scelta vincente. Dove molti ambiti della vita economico-sociale hanno fallito, lo sport, soprattutto a livello giovanile non ha mai tradito le attese”.

Ben 500 incontri in una settimana. Tra il Club Ambrosiano e l’Harbour Club in una settimana sono previsti circa 500 incontri, solo nella giornata di mercoledì potenzialmente 128 match. In allegato il dettaglio con la proiezione degli incontri per tutta la settimana. Le finalissime sono previste sabato 8 giugno, mentre venerdì finali under 16 e semifinali under 14: gli incontri saranno trasmessi in diretta su SupertenniX.

Oltre l’Avvenire. In parallelo al torneo di tennis ci saranno degli eventi paralleli all’insegna della salute e dell’inclusione. L’ex calciatrice Silvia Pisano, biologa nutrizionista terrà un incontro volto a conoscere i principi della sana e corretta alimentazione, mentre il Professor Roberto Boffi, responsabile Pneumologia alla Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei Tumori di Milano presenterà il libro “Smettere di fumare con gusto” due momenti, lunedì 3 e mercoledì 5 giugno che rappresentano una grande occasione per parlare di salute in un contesto di giovani. Inclusione e spettacolo saranno invece gli aspetti che caratterizzeranno l’evento di venerdì 7: due giocatori in carrozzina, Silviu Culea (ex 36 ITF) categoria Open wheelchair e Mariagrazia Lumini, numero 71 classifiche Quad giocheranno in singolare e poi in doppio in coppia con giocatore normodotati.

