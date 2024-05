Rho. Precisazioni sulla raccolta di organico e sfalci dei giardini

(MI-lorenteggio.com) Rho, 30 maggio 2024. La comunicazione sulla raccolta separata di organico e sfalci dei giardini ha suscitato numerose domande da parte dei rhodensi. Con questa seconda comunicazione cerchiamo di fare chiarezza sulla questione rispondendo ad alcune domande.



La separazione di organico e sfalci è una novità?



No, il verde da sempre non deve essere conferito unitamente alla frazione organica, la cui definizione corretta è “rifiuti biodegradabili di cucine e mense”.

La campagna di comunicazione è partita perché molte persone conferiscono questi scarti in modo errato, in particolare si tratta di chi possiede dei giardini e getta nei cassonetti marroni anche rami e pezzi di tronco frutto delle potature: sono materiali che da sempre dovrebbero essere conferiti in discarica. La novità sta nel fatto che da adesso si può anche richiedere, a pagamento, un cassonetto per il verde che verrà svuotato da Aser 18 volte all’anno.



Perché occorre dividere scarti alimentari e sfalci da giardino?



Gli impianti che trattano l’umido (solo avanzi di cucina vegetali, sia crudi che cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure, pane, biscotti, riso, pasta, gusci d’uovo, fondi di thé e caffè, croste di formaggio, avanzi di carne, i sacchetti in materiale biodegradabile) non accolgono gli sfalci che hanno loro specifici e diversi impianti di trattamento.

La natura diversa dei due rifiuti comporta trattamenti specifici: la miscelazione impedisce di ottenere compost di qualità tanto che gli impianti che trattano l’umido, pur ammettendo una piccola quantità di sfalci (siamo nell’ordine di una o due cifre percentuali sul totale ma anche questa possibilità sta per essere revocata), respingono i carichi che hanno una presenza di sfalci eccessiva. Questo comporta un aggravio notevole di costi di smaltimento e vi è anche la possibilità che si possa incorrere in sanzioni a carico della collettività o, peggio ancora, che gli impianti di trattamento non accettino più i rifiuti prodotti dal Comune di Rho costringendo a individuare impianti ancora più lontani di quelli attuali.



Quando parte la raccolta del verde?



Il servizio è già attivo e il primo passaggio è previsto lunedì 10 giugno.Il calendario predisposto da Aser per la raccolta della frazione vegetale indica le seguenti date che cadono sempre di lunedì: 10 e 24 giugno; 8 e 22 luglio; 5 e 26 agosto; 9 e 23 settembre; 7 e 21 ottobre; 11 novembre; 16 dicembre.

Aser sta facendo fronte alle richieste dei cittadini: il servizio di raccolta a domicilio del verde si pagherà sulla base dei servizi realmente fruiti.



Da quando non verranno svuotati i cassonetti marroni con materiale non conforme?



A partire da lunedì 10 giugno gli operatori Aser che trovassero nel cassonetto dell’organico materiale non conforme non svuoteranno il suddetto cassonetto, applicandovi sopra un adesivo con la motivazione.



Sono previste comunicazioni via posta alle singole famiglie?



Dal momento che si tratta di un servizio che riguarda soltanto alcuni utenti, ovvero quanti possiedono dei giardini, ma non coinvolge ad esempio i condomìni, Aser non farà una comunicazione massiva. Aser sta mandando mail informative nelle vie in cui sono presenti prevalentemente utenze mono e bifamiliari.

A partire dal 29 maggio viene lasciato un volantino informativo sui cassonetti marroni in cui viene rinvenuta una quantità di sfalci non accettabile.



Dove butto i fiori che mi hanno donato e sono ormai appassiti? Dove butto le foglie dei vasi che ornano il mio balcone?



Foglie e fiori di appartamento, che possono essere contenuti in uno/due sacchetti compostabili (come quelli in uso nei supermercati per frutta e verdura) possono essere tranquillamente gettati nel cassonetto marrone insieme con l’organico. Sono le grosse quantità di sfalci e rami a causare problemi agli impianti di smaltimento.



C’è una soluzione alternativa a discarica o conferimento in un bidone dedicato al verde?



Sì, il compostaggio domestico è una soluzione alternativa al servizio a domicilio e non costa nulla. Basta informarsi su come procedere nel proprio giardino o sul proprio terrazzo. Vivo una situazione particolare (impianti sportivi, condomini con villette, etc.), come mi devo comportare? In caso di situazioni particolari è meglio contattare direttamente Aser e concordare una soluzione mirata.



