VIOLENTATA ALL’OSPEDALE DI VIZZOLO PREDABISSI, SI SUICIDA: REGIONE ISTITUISCE COMMISSIONE DI VERIFICA, MAJORINO (PD): “FATTO TERRIFICANTE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 maggio 2024 – Una ragazza 20enne ha denunciato di essere stata violentata su una barella all’ospedale di Vizzolo Predabissi.

L’episodio si sarebbe consumato martedì mattina, in uno degli ambulatori della struttura. Nello stesso giorno è arrivata anche la querela della giovane donna. Per la violenza è stato fermato e condotto in carcere un magazziniere di 28 anni, italiano incensurato residente nel Lodigiano. Successivamente la ragazza si è suicidata lanciandosi dal quarto piano dell’ospedale.

Sul corpo della giovane è stata disposta l’autopsia, fa sapere in una nota il procuratore di Lodi, Maurizio Romanelli. In attesa della convalida del fermo da parte del gip, proseguono le indagi.

“In seguito alle vicende avvenute presso l’ospedale di Vizzolo Predabissi (Milano), oggetto di indagine da parte dell’Autorità giudiziaria, Regione Lombardia ha immediatamente costituito una Commissione di verifica coordinata dal vicedirettore della Direzione Generale Welfare e composta da professionisti di ATS città metropolitana di Milano e dell’Agenzia dei Controlli”. Lo comunica in una Nota Regione Lombardia.

“La Commissione – prosegue la Nota – si recherà già domani presso il presidio di Vizzolo per iniziare le attività di verifica”.

MAJORINO (PD): “FATTO TERRIFICANTE, ISTITUZIONI SI MOBILITINO PER LA RICERCA DELLA VERITÀ”

“Chiediamo a Regione Lombardia l’impegno a fare di tutto affinché si chiarisca immediatamente quanto accaduto nell’ospedale di Vizzolo Predabissi. Le istituzioni devono mobilitarsi per la ricerca della verità. Siamo di fronte ad un fatto terrificante e drammatico che non va in alcun modo sottovalutato.”

Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Lombardia.

V. A.