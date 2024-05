CASTANO PRIMO. POSTE ITALIANE CELEBRA IL 40° ANNIVERSARIO DEL TITOLO DI CITTA’ CON UNO SPECIALE ANNULLO POSTALE

Domenica 2 giugno dalle ore 10:30 alle ore 16.30 in Piazza Mazzini a Castano Primo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 maggio 2024 – In occasione delle celebrazioni per il 40° anniversario del Titolo di Città per Castano Primo, Poste Italiane parteciperà con uno speciale annullo filatelico.

L’iniziativa, curata dal Comune, con l’obiettivo di mantenere un duraturo ricordo dell’evento, si svolgerà domenica 2 giugno in Piazza Mazzini a Castano Primo dove sarà possibile richiedere l’annullo dalle ore 10:30 alle ore 16:30.

L’annullo è realizzato nel formato tondo e riproduce lo stemma comunale che evidenzia, nel suo scudo, l’albero fogliato e il castello d’argento. Si ritiene che l’albero fogliato possa identificare un castagno, mentre il castello d’argento voglia alludere alle guerre che anticamente si erano combattute sul territorio. Dal punto di vista araldico viene considerato come uno stemma “parlante” dal momento che dal castagno riprodotto deriva il nome Castano.

Per l’occasione sono state pubblicate, in edizione limitata, delle cartoline. edite da Poste Italiane, che riproducono Villa Rusconi, sede del Palazzo Comunale, in uno scatto di Franco Gualdoni. Villa Rusconi, esempio di casa nobile con caratteristiche architettoniche degli edifici seicenteschi di progettazione ricchiniana, fu costruita su commissione della famiglia milanese dei Corio. Le sale di rappresentanza sono affrescate con motivi tipici della “civiltà di villa”: dalle decorazioni parietali alla pittura di paesaggio, dai soggetti mitologici fino alle figure allegoriche.

Presso la postazione di Poste Italiane si potranno acquistare le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane selezionati per l’occasione.

Il timbro figurato, dopo l’utilizzo nella giornata del 2 giugno, sarà disponibile presso lo sportello filatelico di Legnano, in via Palestro 30, per i sessanta giorni successivi per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it.

