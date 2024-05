Il Presidente Mattarella ha firmato il decreto di nomina di 25 Cavalieri del Lavoro: ecco chi sono

(Mi-lorenteggio.com) Roma, 31 maggio 2024 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 31 maggio, il decreto con il quale, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.

Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:

ALEOTTI Lucia – Industria – Farmaceutica – Toscana;

ANGHILERI Eufrasio – Industria – Siderurgica – Lombardia;

ARENA Giovanni – Commercio – Grande distribuzione – Sicilia;

BECCARI Pietro – Industria – Moda e design di lusso – Estero;

BERLUSCONI Marina Elvira – Industria – Editoria – Lombardia;

BERTAZZONI Paolo – Industria – Elettrodomestici – Emilia-Romagna;

BONI Maria Chiara – Industria – Moda e abbigliamento – Lombardia;

CAMPAGNOLO Giorgio – Industria – Abbigliamento sportivo – Veneto;

CAPUTO Carmine – Industria Alimentare – Molitoria – Campania;

CASELLI Caterina Imelde – Industria – Discografia – Lombardia;

CIMBRI Carlo – Terziario – Assicurazioni – Emilia-Romagna;

GIORDANI Graziano – Artigianato – Ricami – Marche;

LEONE Raffaella – Terziario – Cinematografia – Lazio;

LUNELLI Matteo Bruno – Vitivinicolo – Spumanti – Trentino-Alto Adige;

MANZANA Fausto – Terziario – Servizi informatici – Trentino-Alto Adige;

MARINO Giuseppe – Industria – Ferroviaria – Piemonte;

MUNTONI Francesco Giovanni – Terziario – Alberghiero – Sardegna;

PAOLINO Duilio -Industria – Macchinari agricoli – Piemonte;

PRIMICERI Vito Antonio – Terziario – Credito – Puglia;

RAVANELLI Fabio – Industria – Cosmetica – Piemonte;

RONCADIN Edoardo – Industria e commercio – Prodotti surgelati – Friuli-Venezia Giulia;

SAMER Enrico – Terziario – Logistica – Friuli-Venezia Giulia;

SERENA MONGHINI Antonio – Industria energetica – Petrolio – Emilia-Romagna;

SGARIBOLDI Giovanni – Industria – Cosmetici e profumi – Lombardia;

VILLANO AQUILINO Carlo – Industria – Aerospazio – Campania.