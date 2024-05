Iper La grande i conferma la partnership con NRDC-ITA, il Comando di Corpo D’Armata di Reazione Rapida della NATO

per la 2° edizione dell’evento NO LIMITS DAY

L’iniziativa nata per sensibilizzare la comunità sulle tematiche del

mondo della disabilità e promuovere lo sport come strumento di dialogo

e inclusione sociale

(MI-lorenteggio.com) Milano, 31 maggio 2024 – Iper La grande i, una delle più importanti realtà nel panorama nazionale della Grande Distribuzione Organizzata, conferma la partnership con NRDC-ITA, il Comando di Corpo D’Armata di Reazione Rapida della NATO con sede a Solbiate Olona (VA), per l’evento NO LIMITS DAY.

Patrocinata dal Comitato Italiano Paralimpico Regione Lombardia, da Special

Olympics Italia Team Lombardia, dai Club Milano, Varese e La Malpensa

dell’associazione Panathlon, dal Comune di Solbiate Olona e dalla Provincia di

Varese, l’iniziativa sottolinea l’importanza dell’inclusività e il potenziale della pratica sportiva come strumento prezioso di integrazione e inclusione sociale per gli atleti disabili.

Conferma il suo sostegno all’evento, Iper La grande i che, grazie al coinvolgimento del

punto vendita Iper Solbiate, offrirà gratuitamente cibo e bevande a tutti i partecipanti della manifestazione. Un’iniziativa che conferma l’impegno e l’attenzione di Iper La grande i verso la comunità e il territorio.

In programma sabato 1° giugno presso la Caserma Ugo Mara di Solbiate Olona, sede

operativa del Comando di Corpo D’Armata di Reazione Rapida della NATO, l’evento NO

LIMITS DAY vedrà il coinvolgimento di due testimonial d’eccezione: Riccardo Maino e

Mattia Allesina, pluripremiati atleti paralimpici, rispettivamente campione del mondo di

ginnastica artistica e campione europeo di karate. Numerosa la partecipazione della

comunità con oltre 1500 partecipanti già registrati all’evento, 120 alunni delle scuole locali,

30 associazioni sportive legate al mondo della disabilità e le autorità locali come i sindaci

della Valle Olona, il Prefetto e il Dirigente Dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese.

Tantissime le attività e le discipline sportive in programma: calcio, pallavolo, rugby, baseball, hand bike, hockey, tennis, baskin, scherma alcuni degli sport che verranno praticati durante la giornata.

“Siamo onorati di poter confermare il nostro supporto alla seconda edizione dell’evento NO LIMITS DAY – dichiara Albino d’Addio direttore del punto vendita Iper Solbiate – Un gesto che ci riempie d’orgoglio e che ci consente di contribuire alla promozione della cultura dell’inclusione attraverso lo sport come strumento di socialità, collaborazione e rispetto. Un’opportunità che rappresenta un passo in avanti nella promozione dell’accessibilità e dell’uguaglianza nello sport.”

NO LIMITS DAY è un’iniziativa di aggregazione sociale che conferma lo sport come

strumento di consapevolezza delle proprie potenzialità, capace di andare ben oltre le

limitazioni derivanti da una disabilità. Una manifestazione che permette di crescere,

migliorare e arricchirsi, esaltando le differenze come valore aggiunto.

Iper La grande i rappresenta una delle più importanti realtà nel panorama nazionale della Grande Distribuzione Organizzata, tra le poche interamente di proprietà italiana. Con 22 punti vendita in 4 regioni, fa parte del Gruppo Finiper Canova, nato nel 1974 ad opera dell’imprenditore Marco Brunelli. La mission del Gruppo Finiper Canova è rendere la

qualità accessibile a tutti. Ampiezza dell’assortimento, qualità, sostenibilità, convenienza e italianità sono i principi ispiratori che guidano le scelte di Iper La grande i.

Redazione