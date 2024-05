LECCO. 2 GIUGNO, FESTA DELLA REPUBBLICA: IL PROGRAMMA

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 31 maggio 2024 – Il 2 giugno il Comune di Lecco celebra la Festa della Repubblica con una cerimonia aperta al pubblico, alla presenza del Prefetto Sergio Pomponio, del Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e della Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann.

Il programma prevede alle ore 9.30, in Lungolario Isonzo, la cerimonia dell’Alzabandiera e, a seguire alle ore 10, in Piazza Garibaldi, la cerimonia istituzionale con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e il conferimento delle onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana”. L’accompagnamento musicale sarà a cura della Fanfara “Bersagliere Guglielmo Colombo” di Lecco.

La giornata si concluderà alle ore 17 con l’Ammainabandiera in Lungolario Isonzo e alle ore 21, sempre in Piazza Garibaldi, con il Concerto della Repubblica eseguito dalla Filarmonica G. Verdi e offerto da “Lecchese Turismo Manifestazioni”. In caso di maltempo la cerimonia si terrà in sala don Ticozzi mentre il concerto sarà presso l’Auditorium della Camera di Commercio.

