Sicurezza: Colucci (Nm), dopo episodio in via Solari: “Milano troppo violenta, serve intervento istituzioni”

(mi-lorenteggio.com) Roma, 31 Maggio. “L’episodio che si è verificato ieri sera in via Solari a Milano, dove una cinquantina di passanti ha circondato la polizia per impedire che arrestasse una donna molesta e in evidente stato di ubriachezza, è l’ennesimo caso di violenza a Milano, che si conferma maglia nera nell’indice di criminalità. Gli ultimi dati ci segnalano un aumento di denunce del 3,5% nel primo semestre 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022. Questi numeri sono sintomatici di un problema di sicurezza che va gestito e che necessita l’intervento delle istituzioni, primo fra tutti dell’amministrazione comunale. Se l’agente di polizia, da deputato alla sicurezza del cittadino, ne diventa vittima, significa che la città è fuori controllo e che la serenità della comunità può essere seriamente messa in discussione. Bisogna intervenire affinché venga ripristinato l’ordine e vengano presi provvedimenti non solo dal Governo, ma anche e soprattutto dal sindaco, che non può sottrarsi alle sue responsabilità.” Lo dichiara l’onorevole di Noi Moderati Alessandro Colucci.

Redazione