(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 giugno 2024 – Bambinisenzasbarre avvia l’ottava edizione della “Partita con mamma e papà”, l’atteso incontro tra genitori detenuti e i loro figli che apre le porte degli istituti penitenziari alle famiglie dei detenuti e quest’anno segna il decennale della firma della “Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti”. La “Partita con mamma e papà” è organizzata in collaborazione con il Ministero della Giustizia-Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

In occasione del decennale della Carta, la “Partita con mamma e papà” il prossimo autunno viene realizzata a livello europeo per il network Children of Prisoners Europe (COPE) di cui Bambinisenzasbarre è membro e siede nel Consiglio Direttivo.

L’evento, come ogni anno, coincide con la Campagna europea di sensibilizzazione “Non un mio crimine, ma una mia condanna” attiva nel mese di giugno.

Le “Partite con mamma e papà” in calendario

03 giugno 2024

– Foggia – Casa Circondariale – Via delle Casermette 22 – 71100 Foggia

– Lucera (Fg) – Casa Circondariale – Piazza Tribunali 16 – 71036 Lucera

04 giugno 2024

– Caltagirone – Casa Circondariale – Contrada Noce San Nicola le Canne s.n.c. – 95041 Caltagirone

05 giugno 2024

– Brindisi – Casa Circondariale – Via Appia 131 – 72100 Brindisi

06 giugno 2024

– Parma – Casa Circondariale – Strada Burla 57 – 43122 Parma

07 giugno 2024

– Napoli – Casa Circondariale Secondigliano – Via Roma verso Scampia 350 – 80100 Napoli

08 giugno 2024

– Firenze Ore 10:00 – Casa Circondariale “M. Gozzini” – Via G. Minervini 8 – 50142 Firenze

– Gorizia – Casa Circondariale “A. Bigazzi” – Via G. Barzellini 8 – 34170 Gorizia