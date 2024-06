(mi-lorenteggio.com) Cuggiono, 1 giugno 2024 – Nel pomeriggio di oggi, due ragazzi e due ragazzi, tutti 20ennei, sono rimasti bloccati su un isolotto in mezzo al Ticino e sono stati salvati dai vigili del fuoco, in quanto, per paura della corrente, non riuscivano tornare a riva.

Redazione