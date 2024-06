Domenica 2 giugno dalle ore 11 i Piazza Donne Partigiane ‘I COLORI DELLA COSTITUZIONE’

Inaugurazione delle prime 6 panchine dipinte da bambini e bambine e dai ragazzi e ragazze che frequentano il Barrio’s.

Panchine e Costituzione. Perchè?

Perchè la nostra Costituzione democratica è un bene pubblico, uno strumento che deve essere di uso quotidiano, un po’ come una panchina!

A realizzare il progetto sono stati (e saranno per le prossime 6 panchine) piccoli gruppi di lavoro: bambini, adolescenti, adulti, che nel ragionare sulla portata democratica di ciascun articolo saranno invitati a scegliere il colore e le decorazioni.

La supervisione scientifica per accompagnare la riflessione e l’approfondimento da parte di ciascun gruppo di lavoro è curata da ANPI Barona.

La supervisione artistica è stata affidata alle sapiente mani di Cecilia Gnocchi, fondatrice del progetto “RAM – Restauro Arte e Memoria”, nato nel 2017 per restaurare le lapidi dedicate ai Partigiani. Grazie al Municipio 6 per il suo prezioso patrocinio!

Domenica, insieme ad ANPI Barona verranno apposte le prime 6 targhe, ognuna con un diverso articolo della nostra preziosa Costituzione.

Per saperne di più www.barrios.it/i-colori-della-costituzione/

Alle 13 pranzo condiviso in piazza!