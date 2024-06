‘Lezione di vita’ con Giusy Versace all’Istituto Comprensivo di Landriano (PV)

L’atleta paralimpica e senatrice della Repubblica è stata accolta con grande entusiasmo dagli studenti dell’Istituto pavese.

In occasione della ‘Giornata Nazionale dello Sport’ di domenica 2 giugno, la Versace è inoltre tornata a far sentire la sua voce sull’importanza dello sport per tutti.

(MI-lorenteggio.com) Landriano, Sabato 1 giugno 2024 – Oltre 100 studenti dell’Istituto Comprensivo Statale di Landriano (PV) hanno potuto seguire ieri mattina una autentica ‘lezione di vita’ dalla campionessa paralimpica e senatrice della Repubblica Giusy Versace, autrice del volume ‘Con la testa e con il Cuore si va Ovunque’ (Oscar Mondadori) e del libro illustrato per ragazzi ‘WonderGiusy‘, edito sempre dalla Mondadori.

Giusy si è raccontata, per circa due ore, con grande trasporto e attraverso una narrazione stimolante e coinvolgente che ha saputo incantare la platea di docenti e alunni di ogni età. Una testimonianza forte e sincera, ma soprattutto un invito a non arrendersi mai di fronte alle avversità della vita e a guardare la disabilità non come un limite, ma come una nuova opportunità di vita.

Al termine dell’incontro Giusy è stata sommersa di domande e richieste di autografi. “Ringrazio per l’invito Paola Radaelli, presidente dell’Unione Nazionale Vittime, la preside Antonietta Castelluccia e il corpo docenti per l’accoglienza, l’attore e regista Edoardo Sylos Labini per aver partecipato al mio fianco a questa splendida mattinata e ringrazio di cuore i bambini che mi hanno sommersa di affetto, regalandomi persino una favola da loro inventata e ispirata a WonderGiusy”. – ha raccontato Giusy Versace.

Nel frattempo, si avvicina l’appuntamento di domenica 2 giugno, giornata nella quale oltre a celebrare il 78esimo anniversario della Festa della Repubblica,sarà anche la ‘Giornata Nazionale dello Sport’ e, a proposito di diritto allo sport per tutti, la Versace ha fatto sentire la sua voce in occasioni dell’evento organizzato dall’Osservatorio Valore Sport nella giornata inaugurale di Rimini Wellness 2024 e nel convegno intitolato ‘Città in movimento: lo sport come volano di benessere e inclusione’. Ecco come si è espressa:

“L’appuntamento di Rimini dedicato al mondo del wellness, stimola ulteriori riflessioni su quanto lo sport contribuisca alla crescita sociale ed economica del nostro Paese. Tuttavia, bisogna ancora lavorare molto per far comprendere quanto lo sport rappresenti un prezioso strumento di inclusione sociale, di educazione, di contrasto a fenomeni di bullismo e, non ultimo, come dimostrato anche dal recente report dell’Osservatorio Valore e Sport 2024, lo sport è un valido strumento di prevenzione per patologie croniche. Il legame tra sport e salute ha origini antiche e se vogliamo che la pratica sportiva sia davvero per tutti, serve che il governo decida di fare seri investimenti in Sanità e si adoperi per aggiornare anche in modo sistematico e sostanziale il nomenclatore nei LEA che, a tutt’oggi, non menziona ausili e protesi di tecnologia avanzata anche funzionali all’attività sportiva amatoriale, essenziali e preziosi per molte persone con disabilità. Il diritto allo sport sancito dalla nostra Costituzione sarà davvero tale quando tutti gli attori si adopereranno affinché venga garantito davvero a tutti” – ha ribadito Giusy Versace.

“In Italia, la gran parte degli edifici e delle città è inaccessibile. Basti pensare che le città italiane sono fuori dalla top 10 delle più accessibili al mondo. L’elenco è lungo se si pensa che l’80% circa degli edifici e degli spazi urbani sono stati concepiti nel secolo scorso, quando non si pensava affatto all’accessibilità. Questo è un aspetto che rappresenta un altro ostacolo alla pratica sportiva per molte persone con disabilità che non possono raggiungere in autonomia le palestre, i centri sportivi o i parchi. I fondi del PNRR destinati allo sport, per la rigenerazione e la costruzione di strutture sportive e di nuove palestre scolastiche o al loro potenziamento, seppur a mio avviso insufficienti rispetto al fabbisogno, sono una grande opportunità per cambiare marcia ed accelerare verso quella piena inclusione sociale da tutti acclamata ed auspicata.” – ha concluso la Versace.

Foto di gruppo all’Istituto Comprensivo Statale di Landriano.

Redazione