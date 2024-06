SOLIDARIETA’: OLTRE 1.300 NOTTI NELLE ‘CASE DEL CUORE LILT’

GRAZIE ALLA GENEROSITA’ DEI CLIENTI ‘IL GIGANTE’

Beneficiarie, le famiglie in stato di fragilità, con minori in cura nella Pediatria Oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano – 12.732 donazioni per un totale di 95.490 euro

(MI-lorenteggio.com) Milano, 1 giugno 2024. Un totale di oltre 1.300 notti nelle Case del Cuore LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). Un risultato raggiunto attraverso i clienti del catalogo Blucard 2023 dei supermercati ‘Il Gigante’ (gruppo della grande distribuzione con una settantina di punti vendita) grazie ai quali la LILT ha ottenuto 12.732 donazioni per un totale di 95.490 euro. Beneficiarie, le famiglie in stato di fragilità, provenienti da Italia ed estero, con minori malati di tumore in cura presso il reparto di Pediatria Oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. La permanenza alle famiglie è garantita per tutto il periodo necessario delle cure e terapie. Le Case del Cuore nascono negli anni ’70 come primo esempio di risposta concreta al problema della mobilità sanitaria, e a tutt’oggi fanno parte di quella rete di accoglienza che la LILT e i suoi donatori rendono possibile per evitare che le persone in condizioni socio economiche disagiate debbano dormire per strada o in macchina, durante le cure oncologiche dei propri figli. Le Case del Cuore offrono non solo un alloggio gratuito e sicuro ma anche tutta l’assistenza umana e psicologica necessaria per affrontare i delicati momenti delle terapie. “Dunque, grazie a tutti i donatori – si legge nella nota congiunta LILT e ‘Il Gigante’ – per aver riposto in noi la vostra fiducia. La vostra generosità e concreta solidarietà ci consente di continuare a stare al fianco dei piccoli pazienti oncologici e le loro famiglie con lo scopo di far superare al meglio il trauma della malattia e di farli sentire accolti come se fossero a casa propria”.

Redazione