(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 2 giugno 2024 – Questa sera, nell’ambito della Festa di San Giustino, la Comunità Pastorale della Madonna del Rosario, ha scelto l’omonima chiesa per celebrare la solenne processione per il Corpus Domini. Ma, un improvviso temporale, non ha permesso lo svolgimento della processione, che è stata fatta in chiesa, durante la Santa Messa.

V. A.