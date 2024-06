(mi-lorenteggio.com) Parabiago, 2 giugno 2024 – Stamane, intorno alle ore 10.00, in via Vincenzo Cuoco, 1, un uomo di 90 anni ha perso il controllo del proprio veicolo Mercedes, finendo dentro ad un supermercato. Fortunatamente, nessuno dei clienti e dipendenti è rimasto ferito. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, un’ambulanza della Croce Verde Novara, che ha trasportato l’uomo in codice verde all’ospedale di Castellanza.

V. A.