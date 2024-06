Isabella Marchetti di Mortara eletta Miss Padania

(mi-lorenteggio.com) San Genesio ed Uniti, 2 giugno 204 – San Genesio ed Uniti, 2 giugno 2024 – “Sono davvero soddisfatto per il grande successo di Miss Padania a San Genesio ed Uniti che ha visto trionfare la giovane studentessa ventenne di Mortara, Isabella Marchetti, in grado di conquistare il cuore del pubblico e delle autorità presenti, tra cui numerosi sindaci del territorio. Questo trionfo si è svolto a margine di una conclusione di campagna elettorale che in questi mesi mi ha portato a incontrare migliaia di persone in circa 1500 tappe su tutto il Nord-Ovest, dalla Lombardia al Piemonte fino alla Liguria e alla Valle d’Aosta, in cui ho ribadito le battaglie condotte in otto anni al Parlamento europeo e tutte quelle che ancora devono essere fatte”.

L’evento ha visto la partecipazione di migliaia di persone alla presenza della celebre cantautrice Iva Zanicchi, presenti in giuria il noto giornalista eno-gastronomico Edoardo Raspelli, il paroliere e autore televisivo Fabrizio Berlincioni insieme alla ballerina Giulia Pelagatti. La serata è stata presentata da Leo Bosi e Gloria Anselmi, attrice ed ex Miss Padania nell’anno 2000.

Il concorso, affidato a Cesere Morgantini, ha celebrato non solo la storia di un evento che mancava da ben dodici anni, ma anche “la bellezza dei valori che ci legano al nostro territorio, alla nostra identità, alla nostra terra”.

Ciocca in un faccia a faccia con il giornalista Claudio Brachino, durante la serata ha ribadito che è fondamentale avere una nuova maggioranza che sia in grado di rappresentare veramente gli interessi dei cittadini, delle imprese e dei lavoratori.

“Invito tutti a votare l’8 e 9 giugno per una Rivoluzione europea che metta al centro gli interessi dei cittadini e dei lavoratori”, ha concluso l’europarlamentare leghista uscente, ricandidato nella circoscrizione Nord Ovest.