EVENTI. 4 GIUGNO, CONCERTO DI LANA DEL REY ALL’IPPODROMO SNAI ‘LA MAURA’: LE INDICAZIONI UTILI PER RESIDENTI E SPETTATORI 

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 giugno 2024 – In occasione del concerto di Lana Del Rey che si svolgerà presso l’ippodromo Snai La Maura domani, martedì 4 giugno, partecipanti e residenti potranno seguire le indicazioni stabilite dal nuovo piano di mobilità e gestione dei flussi approvato nelle scorse settimane che recepiscono il lavoro di approfondimento condiviso dal Comune di Milano al tavolo della Prefettura, insieme anche a Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Protezione civile, con uno studio coordinato da AMAT – Agenzia per la Mobilità l’Ambiente e il Territorio.



Tali indicazioni prevedono traffico limitato per le auto nella zona adiacente l’Ippodromo, dove saranno al lavoro mezzi per la rimozione delle automobili in sosta vietata e nelle aree non consentite.

Per ridurre il numero di veicoli in circolazione e permettere di limitare possibili disagi ai residenti, oltre a consentire ai mezzi di soccorso di potersi spostare rapidamente, sono state individuate un’area rossa e un’area verde: l’area rossa racchiude l’ippodromo La Maura e le regole sulla mobilità saranno valide a partire dalle 7 del giorno del concerto, con accesso limitato ai residenti diretti alle proprietà, ai mezzi di soccorso, ai mezzi di pubblica utilità e a quelli di servizio all’organizzazione dell’evento, alle forze dell’ordine, ai disabili accreditati e alle persone autorizzate; l’area verde si estende a nord dell’ippodromo ed è la cosiddetta ‘area di prefiltraggio’ in cui sarà comunque assicurata la regolare circolazione per chi abita o ha attività in quartiere, pur essendo una zona presidiata per il concerto.



I residenti potranno accedere nei propri quartieri seguendo queste indicazioni:

• ai residenti del quartiere QT8 è suggerito l’accesso da piazza Stuparich/via Salmoiraghi;

• ai residenti del quartiere Gallaratese che provengono dalle autostrade a A4, A8, A9 si consiglia di utilizzare l’uscita viale Certosa e proseguire per viale Certosa-piazzale Cimitero Maggiore-via Gallarate-via Bolla. Per chi proviene dal centro città utilizzare la direttrice viale Certosa-piazzale Cimitero Maggiore-via Gallarate-via Bolla. Per chi proviene dalle autostrade A1 e A50 (tangenziale Ovest), utilizzare l’uscita Molino Dorino e proseguire per via Mario Borsa e/o via Appennini;

• ai residenti del quartiere Trenno è consigliato l’ingresso da via Novara/cascina Bellaria.



Agli spettatori è fortemente consigliato raggiungere l’ippodromo Snai La Maura utilizzando i mezzi pubblici che, in occasione dei concerti, saranno potenziati.

Cicli e motocicli saranno indirizzati verso il parcheggio di via Omodeo.

Gli accompagnatori che arrivano per portare/recuperare spettatori dovranno attendere nei pressi del Centro Commerciale Merlata Bloom Milano.



Le informazioni su modifiche orari e tratte dei mezzi pubblici, parcheggi di interscambio e indicazioni per i parcheggi di ciclomotori e motorini sono consultabili sul sito di Atm nella sezione dedicata