Lutto cittadino a Bormio: in centinaia per l’ultimo saluto ai tre finanzieri

(mi-lorenteggio.com) Bormio, 3 giugno 2024 – Oggi pomeriggio, a Bormio, nella chiesa dei santi Gervasio e Protasio, ci sono state le esequie solenni, officiate dal Cardinale Oscar Cantoni, vescovo della Diocesi di Como, dei tre giovani militari della Guardia di Finanza, che hanno perso la vita in Val Masino durante un’esercitazione di soccorso alpino al Precipizio degli Asteroidi. Il Sindaco ha ordinato il lutto cittadino. Ai funerai ha partecipato il ministro Giancarlo Giorgetti.

“Un dovere essere a Bormio per le esequie solenni dei nostri tre agenti del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, vittime della tragedia durante le esercitazioni di soccorso alpino.

Luca Piani, 32 anni, di Valfurva; Alessandro Pozzo, 25 anni, di Valfurva; Simone Giacomelli, 22 anni, di Sondrio.

L’abbraccio di amici, colleghi, familiari e di tutti i lombardi si unisce per questi bravi ragazzi che hanno speso la loro giovane vita in onore della divisa, nel servizio per la sicurezza della comunità e nella passione per la montagna che unisce tutti i valtellinesi. Riposate in pace” le parole del Presidente della Regione Lombardia, presente alle esequie.

“Esprimo profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie di Luca Piani, 32 anni, di Valfurva, Alessandro Pozzi, 25 anni, di Valfurva e di Simone Giacomelli, 22 anni, di Bormio.

Da Valtellinese la perdita di questi tre ragazzi, che hanno speso la loro vita tutelando la sicurezza delle nostre comunità, rappresenta una ferita per l’intera Valle e colpisce tutti noi profondamente” la dichiarazione dell’Assessore Massimo Sirtori.

V. A.