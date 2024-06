Missione compiuta a Imola per le Porsche di Raptor Engineering

Il team modenese centra tutti gli obiettivi e già nel secondo round a soli 17 anni Olivieri conquista i primi punti in Carrera Cup Italia, dove grazie a due top-5 Fenici resta in vetta alla Michelin Cup, mentre nell’Italiano GT il parmense Navatta e il team principal Palma allungano in classifica con una vittoria e una medaglia d’argento in GT Cup II. Prossimo impegno al Mugello

(mi-lorenteggio.com) Modena, 3 giugno2024. In un weekend reso insidiosissimo dal meteo “ballerino”, a Imola Raptor Engineering non sbaglia e centra tutti gli obiettivi fissati alla vigilia per le tre Porsche 911 GT3 Cup e i portacolori schierati nel secondo round della Carrera Cup Italia e del Campionato Italiano GT Sprint, dove è arrivata anche una vittoria. In Carrera Cup il team modenese saluta i primi punti conquistati da Flavio Olivieri con la vettura da 510 cavalli targata Centro Porsche Catania. Una piccola, grande impresa per il giovanissimo pilota romano: a 17 anni appena compiuti, a fronte di 33 iscritti all’evento, all’esordio su uno dei circuiti più impegnativi in assoluto e senza aver potuto prendere i riferimenti nelle prove libere di venerdì (causa pioggia) ha disputato un weekend in continuo crescendo fino all’apice di domenica, quando in gara 2 ha concluso 13esimo assoluto. Il piazzamento gli è valso i primi 3 punti nella classifica generale del monomarca tricolore più competitivo e anche nella nuova graduatoria riservata ai rookie, nella quale si è piazzato quarto.

Sempre in Carrera Cup è arrivata poi una fondamentale conferma per la compagine diretta da Andrea Palma e Isabelle Maserati, quella della leadership di Francesco Maria Fenici in Michelin Cup. In un fine settimana tra i più complessi mai affrontati dal driver laziale, sulla 911 GT3 Cup dei Centri Porsche di Roma Fenici ha difeso strenuamente la vetta della categoria conquistata a Misano e con due top-5 ha compiuto la missione in vista del prossimo impegno, il terzo stagionale in programma al Mugello Circuit a metà luglio, quando si ripresenterà al via con ancora un punto di vantaggio.

Anche nell’Italiano GT Sprint Raptor Engineering ritorna da Imola in vetta, in questo caso in GT Cup II Pro-Am. Obiettivo centrato, dunque, anche per l’equipaggio formato da Massimo Navatta e dallo stesso team principal Andrea Palma, che segue da vicino le prime esperienze del gentleman driver parmense. Dopo il secondo posto ottenuto in gara 1 sabato, i due hanno rinsaldato la leadership in campionato con una fondamentale vittoria artigliata in gara 2 domenica.

Palma dichiara dopo Imola: “Siamo ultra-contenti per il traguardo raggiunto da Olivieri in Carrera Cup, non è mai scontato così presto. E’ un ragazzo che sta crescendo molto e in prospettiva lo vedo bene. Ha ancora bisogno di fare chilometri, imparare le piste e trovare il massimo feeling con la macchina, ma siamo sulla strada giusta e sono convinto che arriveranno altre soddisfazioni. In Michelin Cup abbiamo ottenuto quanto più possibile, date le circostanze. Fenici è stato bravo a non commettere errori e a non arrendersi a fronte degli imprevisti. Ha amministrato molto bene la sua leadership, usare la testa e portare sempre a casa punti importanti è ciò che conta in weekend del genere. Siamo poi contenti anche per quanto fatto nel GT Italiano in due gare molto intense. Con Navatta ci siamo divertiti e lui ha un gran merito. In gara 2 ha compiuto un’ottima partenza e non ha commesso errori e quando sono subentrato anche con un po’ di fortuna alla fine ce la siamo giocata ed è andata bene”.

Navatta: “E’ stato un weekend molto particolare fra i capricci del meteo e il conseguente nervosismo. Da pilota ancora agli esordi sono molto contento perché ho compiuto un bel recupero in gara e la macchina è intatta. In più è arrivata la vittoria e siamo sul podio, meglio di così non avremmo potuto fare”.

Porsche Carrera Cup Italia 2024: 5/5 Misano; 2/6 Imola; 14/7 Mugello; 8/9 Imola; 22/9 Vallelunga; 6/10 Monza

Campionato Italiano GT Sprint 2024: 5/5: Misano; 2/6: Imola; 25/8: Mugello; 6/10 Monza