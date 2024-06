Rho. Approvato dal Consiglio comunale il bilancio consuntivo 2023

Rho, 3 giugno 2024 – Il Consiglio comunale, riunito nella seduta del 29 maggio 2024, ha approvato il Bilancio di esercizio 2023 che ha chiuso con un risultato di amministrazione positivo pari a 30.343.790,60 euro, in crescita rispetto all’esercizio precedente del 21% (24.984.541,75 euro). Un bilancio sano e in equilibrio, come confermato anche dalla Relazione redatta dal Collegio dei Revisori.

Il consuntivo ha registrato entrate di parte corrente per oltre 56 milioni e uscite pari a 47 milioni. Il 24% di questi fondi sono stati utilizzati per il welfare, il 13% per l’istruzione, il 12% per i trasporti e la mobilità, il 6% per la sicurezza, il 24% per il personale.

La situazione finanziaria evidenzia una quota del Risultato di Amministrazione immediatamente utilizzabile, in sensibile crescita rispetto al 2022, pari a 10.282.552,47 euro.

L’Avanzo di amministrazione consentirà di cofinanziare una parte delle spese previste dal Piano degli investimenti 2024-2026, con particolare attenzione al cofinanziamento di alcune delle opere finanziate con risorse PNRR.

Un altro risultato importante è stato ottenuto dall’accertamento dell’evasione tributaria: si tratta di un’attività di uguaglianza sociale, che è stata sempre portata avanti per garantire il rispetto di tutti i cittadini e della comunità e che ha prodotto un gettito a seguito di verifica e controlli di 4,109 milioni di euro, risultato in crescita di oltre 1,6 milioni di euro rispetto al 2022.(2.517.000 euro)

Anche i permessi di costruzione salgono a 5,554 milioni, con un incremento di poco più di 1 milione di euro rispetto al 2022.

L’indebitamento segna un lieve aumento connesso alla attivazione di nuovi mutui necessari a sostenere gli interventi per le opere pubbliche, aumento che fa salire l’indebitamento 2023 a 42.156.857,82 euro (+ 355.000 euro rispetto all’esercizio 2022)

La Cassa chiude il 2023 con un attivo pari a 26.095.501,01 euro senza che sia stato necessario utilizzare l’anticipazione di cassa con conseguente risparmio di interessi e oneri.

Migliora il tempo medio ponderato dei pagamenti delle fatture passato da 95 giorni del 2017 a 42 giorni del 2023. L’obiettivo previsto dalle normative indica trenta giorni: il risultato a oggi è pari a 25 giorni, ben oltre le aspettative.

Sono stati avviati prestiti per importanti progetti al servizio della città: il principale riguarda la rigenerazione del Municipio ed è pari a 9,7 milioni di euro. Altri prestiti riguardano la manutenzione di parchi (279mila euro); giochi per i parchi (100mila euro); abbattimento e reintegro di alberi (299mila euro); attuazione di PGTU e mobilità (398mila euro); rifacimento strade e marciapiedi (846mila euro); acquisto sede servizio di soccorso (521mila euro).

Nell’esercizio 2023, i pagamenti sono stati complessivamente pari a 67.213.656,92 euro, registrando un incremento del 10,61% rispetto all’esercizio 2022 (pagamenti pari a 63.314.538,87 euro).

Nel 2023 sono state registrate fatture per un importo pari a 35,771 milioni di euro e pagate per 30,638 milioni.

Per quanto riguarda le opere del PNRR da avviare o già avviate questo il prospetto delle spese grazie ai fondi ottenuti intercettando i bandi del Piano nazionale di ripresa e resilienza:

Rigenerazione di piazza Visconti: 3.150.000 euro (di cui 300mila con risorse comunali).

Sistemazione stabili via Rosselli 4: 1.254.736 euro

Sistemazione stabili via Rosselli 8: 1.231.966 euro

Nuova pista ciclopedonale in via Ospiate e riqualificazione del parco di via Rosselli: 330.498 euro

Nuovo asilo nido di via San Martino: 3,8 milioni, di cui 500mila euro di risorse comunali.

Rigenerazione urbana in centro, con nuovo municipio e centro civico: 16,9 milioni, di cui 9.750.000 euro di risorse comunali

Campi sportivi in via De Gasperi lotto A: 2.245.000, di cui 98.900 con fondi comunali

Campi sportivi in via De Gasperi lotto B: 630.000 euro, di cui 26.100 con fondi comunali

Nuovo refettorio per la scuola Federici: 880.987 euro, di cui 57.927 con risorse comunali

Ricostruzione scuola primaria Sante Zennaro: 3.238.845 euro

Riduzione rischio idraulico del torrente Bozzente: 6 milioni, di cui un milione con risorse comunali

In totale si parla di 39.992.532 euro, di cui 11.732.927 con risorse comunali e il rimanente con fondi PNRR.