EDUCAZIONE AMBIENTALE: STANZIATI 500.000 EURO PER PROMUOVERE POLITICHE ‘GREEN’

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 4 giugno 2024 Promuovere l’educazione ambientale e la cultura della sostenibilità, con 500.000 euro destinati al sistema scolastico lombardo e alla Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA). È l’obiettivo dei provvedimenti approvati dalla giunta regionale su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, di concerto con l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro.

“L’educazione ambientale – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente – è al centro delle politiche green della Lombardia del futuro. La collaborazione con le scuole e con le realtà territoriali è fondamentale per ottenere risultati concreti e diffondere una rinnovata cultura di rispetto verso l’ambiente tra le giovani generazioni” .

Si tratta di due delibere dedicate ad attività, programmi e azioni di sviluppo di strumenti di sostenibilità ambientale. Sono stati stanziati 260.000 euro per l’Ufficio scolastico regionale della Lombardia e altri 220.000 per FLA.

“Favorire la partecipazione attiva e responsabile degli studenti nell’attuazione delle politiche sullo sviluppo sostenibile – ha aggiunto l’assessore – significa formare cittadini attenti e consapevoli” .

L’accordo con l’ufficio scolastico prevede l’individuazione di una ‘scuola polo’ per ciascuna provincia lombarda e il finanziamento di progetti di formazione di studenti e insegnanti con l’obiettivo di consolidare le reti tra scuole in materia di educazione ambientale e sviluppo sostenibile creando un modello curricolare specifico.

La collaborazione tra Regione Lombardia e FLA-Fondazione Lombardia per l’Ambiente prevede la valorizzazione delle realtà e dei progetti presenti sul territorio regionale con incentivi a percorsi pubblici e privati in tema di educazione ambientale oltre allo sviluppo di attività di formazione e di informazione ambientale rivolte a scuole, enti pubblici, aziende. I fondi serviranno inoltre per l’organizzazione del V forum regionale per lo sviluppo sostenibile e della fiera dell’Educazione Ambientale.

Redazione