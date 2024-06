(Mi-lorenteggio.com) Sordio, 4 giugno 2024 – Intorno alle ore 15.00, un veicolo è uscito di strada. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco, un’automedica, due ambulanze e l’elisoccorso. Due i ferito, due persone di circa 75 anni, che sono stati trasportati, uno in elicottero e uno in ambulanza, entrambi in codice giallo in ospedale.

V. A.