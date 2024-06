Informazioni, guide e confronto offerte luce e gas sul nuovo portale ConfrontaTariffe.it

Milano, 4 giugno 2024 – Ridurre l’impatto mensile delle spese di luce e gas da oggi diventa non solo possibile, ma anche estremamente semplice: arriva infatti sul mercato italiano Confrontatariffe.it, un nuovo portale online che mette a disposizione di tutti i consumatori informazioni, news, guide e consigli utili relativi al mondo energetico e fornisce un servizio di confronto delle tariffe proposte dai principali fornitori attivi nel panorama italiano.

Un progetto che si candida a diventare uno strumento estremamente prezioso per clienti privati, grandi imprese e PMI che stanno vivendo un periodo di grande incertezza dovuta ai rincari delle forniture, alla fine del mercato tutelato in favore di quello libero e all’eliminazione delle agevolazioni relative alle aliquote IVA.

Sezione news

Una maggiore conoscenza si traduce in una consapevolezza più ampia che permette di vedere le cose in modo più chiaro e di sfruttare soluzioni inedite a cui non si era pensato prima per raggiungere l’obiettivo prefissato, cioè ridurre le spese di luce e gas.

Per questo motivo il nuovo portale è prima di tutto un blog costantemente aggiornato con articoli dettagliati, notizie in tempo reale e approfondimenti specifici che forniscono un’ampia conoscenza su tutto ciò che riguarda il mercato energetico italiano e mondiale: iniziative, decisioni governative, strategie UE, nuove soluzioni, ecc.

Inoltre, la piattaforma di Confrontatariffe.it dedica ampio spazio anche ai temi di attualità e agli argomenti più cruciali inerenti alle nuove tecnologie, alle energie rinnovabili, alle evoluzioni innovative in via di definizione.

Sezione guide

Su Confrontatariffe.it sono disponibili suggerimenti, guide e best practice pensate per ispirare clienti privati e business e indirizzarli sulla strada giusta.

Il nuovo portale fornisce informazioni accessibili e comprensibili, metodi e istruzioni dettagliate per ridurre i consumi e incrementare il risparmio energetico, soluzioni note e già applicate in passato con successo, che consentono di identificare e correggere sprechi energetici e pratiche attuabili per diminuire l’impatto ambientale attraverso un uso più responsabile delle risorse energetiche.

Sezione comparatore

Sul portale Confrontatariffe.it è anche possibile analizzare nel dettaglio costi, condizioni, clausole, spese aggiuntive e servizi inclusi nei contratti di un grande numero di fornitori attivi sul nuovo mercato libero.

Questo è possibile grazie al servizio di confronto offerte che il sito mette a disposizione di privati e aziende, per permettere loro di scegliere la propria fornitura con tutte le informazioni necessarie.

Un servizio che si rivela particolarmente utile dopo la liberalizzazione energetica, che ha portato all’ingresso sul mercato libero di numerosi fornitori e ha messo i consumatori di fronte a una maggiore varietà di scelta in termini di tariffe e servizi, senza però dotarli dei giusti accorgimenti per poter prendere decisioni realmente informate.

Poter vagliare le proposte nel dettaglio prima di siglare un accordo è un ottimo modo per avere tutte le informazioni che servono e assicurare massima trasparenza e nessuna sorpresa, così da compiere una scelta 100% consapevole sotto ogni punto di vista che, nella maggior parte dei casi, si traduce in un notevole risparmio economico mensile.

L. M.