(Mi-lorenteggio.com) Locate Triulzi, 4 giugno 2024 – Mercoledì 5 giugno, i negozi dell’Outlet di Milano resteranno aperti fino alle ore 23:00 per una serata di shopping indimenticabile, con musica, intrattenimento e una promozione esclusiva.

Scalo Milano Outlet & More annuncia la prima edizione della Scalo Milano Yellow Night, una serata speciale dedicata allo shopping e all’intrattenimento, che si terrà mercoledì 5 giugno dalle ore 17:00 alle 23:00.

Durante la Scalo Milano Yellow Night, acquistando almeno due articoli a scelta fra tutto l’assortimento delle oltre 60 Boutique aderenti, si riceverà uno sconto del 50% sul prezzo outlet. Nelle altre Boutique, saranno presenti promozioni alternative pensate per tutti i visitatori. A cornice di questo momento commerciale, le vie del Villaggio saranno pervase da un’atmosfera unica e sempre più yellow, con allestimenti floreali, musica, aree relax in stile chic-nic e uno spazio dedicato ai giochi di una volta, attraverso cui riscoprire le emozioni di un tempo e concedersi un momento di svago in famiglia. Scalo Milano Outlet & More si prepara a far vivere un momento coinvolgente, animato da esibizioni musicali live che accompagneranno anche l’aperitivo e la cena di ogni visitatore, offrendo un’esperienza completa ed esclusiva. Per l’occasione, sarà garantito anche nelle fasce orarie pomeridiane e serali di mercoledì 5 giugno il servizio navetta gratuito.

La Scalo Milano Yellow Night raccoglie i desideri in una notte magica e ricca di sorprese da vivere in compagnia.

Redazione