Risate e divertimento con il cabaret all’aperto a Buccinasco

Due appuntamenti con il cabaret sul palco esterno del Centro Civico Marzabotto: sabato 8 giugno i comici Nando Timoteo, Senso D’Oppio, Giorgio Verduci e Fausto Solidoro; venerdì 14 giugno il recital “20 di risate” di e con Debora Villa

Buccinasco (4 giugno 2024) – Il grande cabaret a Buccinasco con due spettacoli gratuiti al Centro Civico Marzabotto organizzati dall’assessorato alla Cultura. Risate assicurate con i comici che hanno partecipato ai programmi televisivi più divertenti degli ultimi anni, da Zelig a Colorado a Camera Cafè.

Sul palco esterno del Centro Civico Marzabotto (sotto la tensostruttura) in via Marzabotto 3, gli spettacoli si terranno alle ore 21 di sabato 8 giugno e venerdì 14 giugno.

Sabato 8 giugno, in collaborazione con l’associazione Accademia dei Poeti Erranti, lo spettacolo “Il grande cabaret” con i comici di Zelig Nando Timoteo, i Senso D’Oppio (al secolo Franco il lungo e Pietro il basso), Giorgio Verduci e Fausto Solidoro.

Lo humor sottile e intelligente di Nando Timoteo, gli sketch comici dove l’assurdo diventa realtà con i Senso D’Oppio, i viaggi nella quotidianità di Giorgio Verduci e la sua mazza da baseball, le prove improbabili da attore di Fausto Solidoro.

Venerdì 14 giugno sarà la volta di Debora Villa con “20 di Risate”, un recital di pura comicità per festeggiare i vent’anni di carriera della comica milanese. Come un jukebox, Debora Villa si accenderà a richiesta dando vita ai monologhi che l’hanno accompagnata nei suoi primi 20 anni di palco, dalle gag sull’universo femminile sulla varia umanità alle favole raccontate con graffiante cinismo comico. Il pubblico sarà coinvolto dall’inizio in un travolgente One Woman Show in cui si parlerà di tutto. Dalle favole alla gravidanza, dai problemi dell’età alle riflessioni sul tempo, da Aristotele ad Eva, da Pioltello a Brescia…