Cin&Città Estate: altri otto titoli e in prima visione il nuovo Inside Out 2

Iniziano anche le proiezioni all’aperto nel cortile dell’Auditorium di via Meda

Rho, 5 giugno 2024 – Barz and Hippo ha ottenuto in prima visione il nuovo INSIDE OUT 2, un film per adulti e bambini che sicuramente attirerà grande pubblico.

Le proiezioni saranno in auditorium sabato 22 e domenica 23 giugno alle ore 15.00, 17.00, 19.00 e 21.00; domenica 30 giugno alle ore 15.00, 17.00 e 19.00; sabato 6 luglio alle ore 15.00 e 17.00; domenica 7 luglio alle ore 15.00 e 19.00. All’aperto, nel cortile dell’Auditorium alle spalle della scuola materna di via Meda, sabato 29 e domenica 30 giugno alle ore 21.30.

Cin&Città Estate, tranche conclusiva del cineforum, propone invece a partire da oggi otto titoli, tra commedie, film d’autore e opere al confine tra cinema e serialità. Da tre le serate diventano due: il martedì e il mercoledì alle ore 21.00 in Auditorium.

Martedì 4 giugno alle ore 17.00 e 21.00 e mercoledì 5 giugno alle ore 21.00, si parte con l’umorismo gentile di “Zamora”, esordio alla regia di Neri Marcoré che ci riporta agli anni ’60 con una storia tra Vigevano e Milano, partite di calcio aziendali e un cast affiatato in cui spiccano Giovanni Storti e Giacomo Poretti.

Martedì 11 giugno alle ore 17.00 e 21.00 e mercoledì 12 giugno ore 21.00, “Il gusto delle cose” con Juliette Binoche e Benoît Magimel: pellicola vincitrice del premio per la miglior regia a Cannes 2023 e ritorno sul grande schermo per il vietnamita Tran Anh Hùng. Il rapporto sentimentale tra un gastronomo e la sua cuoca si snoda tra un piatto e l’altro, un’esperienza cinematografica evocativa, che restituisce spessore alle scenografie ottocentesche.

Martedì 18 giugno alle ore 17.00 e 21.00; mercoledì 19 giugno ore 21.00: “L’arte della gioia – parte 1” di Valeria Golino con Jasmine Trinca e Tecla Insolia: evento speciale all’ultimo festival di Cannes, è tratto dal romanzo postumo di Goliarda Sapienza e viene distribuito in due parti. Racconta la maturazione di Modesta, orfana affidata a un convento di suore in tenera età. La parte seconda sarà in cartellone martedì 2 luglio ore 17.00 e 21.00 e mercoledì 3 luglio ore 21.00.

Martedì 25 giugno ore 17.00 e 21.00 e mercoledì 26 giugno ore 21.00, “C’era una volta in Bhutan”, un film di Pawo Choyning Dorji, che racconta il processo di modernizzazione e democratizzazione con umorismo sagace, punte grottesche e umanità.

Martedì 9 luglio ore 17.00 e 21.00 e mercoledì 10 luglio ore 21.00, “Marcello mio” di Christophe Honoré, con Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Fabrice Luchini. In concorso al festival di Cannes 2023, è un delicato omaggio all’arte di Marcello Mastroianni, nel centenario della sua nascita. Chiara si veste come lui, parla come lui, respira come lui, con una tale forza che chi le sta intorno comincia a crederci e a chiamarla “Marcello”.

Martedì 16 luglio ore 17.00 e 21.00 e mercoledì 17 luglio ore 21.00, “I dannati” di Roberto Minervini con Jeremiah Knupp e Cuyler Ballenger: ha conquistato il premio per la miglior regia nella sezione Un certain regard di Cannes 2024. Sovverte i canoni del cinema di guerra e mette al centro l’umanità ferita degli uomini di fronte al grande mistero della vita.

Risate irlandesi martedì 23 luglio alle ore 17.00 e 21.00 e mercoledì 24 luglio alle ore 21.00 con “The miracle club”, storia di un gruppo di amiche che sognano di vincere un pellegrinaggio alla città sacra di Lourdes per assaporare la libertà e sfuggire alla routine della vita domestica e che vanta un cast affiatato tra cui svetta Maggie Smith.

Biglietti a 6 euro, ridotto 4 euro (under 26 e over 65), abbonamenti a 20 euro.

Redazione