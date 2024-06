Corso di Formazione 2025 per Aspirante guida di 1° livello: a settembre le prove attitudinali

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 giugno 2024 – Si tengono dal 23 al 27 settembre 2024 in Val Masino (SO) le prove attitudinali per l’ammissione al Corso di Formazione 2025 per Aspirante guida di 1° livello del Collegio regionale Guide alpine Lombardia. Le iscrizioni, aperte dal 5 agosto al 13 settembre 2024, si effettuano esclusivamente online sul portale “Bandi e servizi” di Regione Lombardia.

Il 21 giugno alle ore 20.30 è in programma un webinar gratuito per illustrare il nuovo percorso formativo.

Regione Lombardia e il Collegio regionale Guide alpine Lombardia hanno stabilito per il 2025 un nuovo corso di formazione per Aspirante guida di 1° livello: si svolgerà interamente nell’anno venturo, ma le prove attitudinali per accedervi si terranno già a fine settembre 2024, dal 23 al 27. Le selezioni, che si faranno base in Val Masino (SO), consistono in un colloquio conoscitivo con valutazione del curriculum e in prove pratiche: per prepararsi adeguatamente sono disponibili sul sito del Collegio tutte le informazioni relative al curriculum minino richiesto e alle selezioni al link https://guidealpine.lombardia.it/percorso-formativo/.

Il corso per Aspirante guida di 1° livello è il primo step del percorso formativo per diventare Guida alpina. L’Aspirante guida di 1° livello può accompagnare e insegnare l’attività di arrampicata e l’alpinismo in montagna e può condurre escursioni anche su neve. Sono invece escluse le attività con gli sci, la progressione su ghiacciaio e le cascate di ghiaccio, che sono oggetto del corso di formazione per Aspirante guida di 2° livello.

Il corso per Aspirante guida di 1° livello ha una durata di circa 80 giorni e comprende attività formative e valutative. Il percorso termina nell’arco dell’anno solare con gli esami di abilitazione, a cui si accede previo superamento delle verifiche intermedie. La frequenza del corso è obbligatoria.

Le iscrizioni alle prove attitudinali si effettuano esclusivamente online, dalle ore 12:00 del 5 agosto 2024 alle ore 12:00 del 13 settembre 2024, sul sito www.bandi.regione.lombardia.it.

WEBINAR

Per illustrare il nuovo percorso formativo, il Collegio Guide alpine Lombardia organizza il 21 giugno, alle ore 20.30, un webinar gratuito sulla figura di Aspirante guida di 1° livello e sulle prove attitudinali relative al corso di formazione 2025.

Le iscrizioni al webinar si effettuano sul sito del Collegio a questo link https://guidealpine.lombardia.it/2024/06/webinar-giugno-2024-diventare-guida-alpina/