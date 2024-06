CULTURA. DAL 13 GIUGNO AL VIA “SORMANI GREEN”, RASSEGNA DEDICATA ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 5 giugno 2024 – Dal 13 al 27 giugno, nell’ambito di “Sormani d’Estate”, la Biblioteca Centrale organizza nella sua Corte d’Onore “Sormani Green”, una rassegna dedicata alla sostenibilità ambientale, realizzata in collaborazione con Università degli Studi di Milano e Altroconsumo.

Grazie al dialogo con ambientalisti, ecologi, scienziati e divulgatori scientifici, urbanisti, avvocati ambientali e attivisti, “Sormani Green” è un’occasione per capire quali siano, al di là degli imprescindibili interventi sul piano politico e istituzionale, i comportamenti virtuosi e le azioni concrete da mettere in atto, a partire dal quotidiano di ciascuno, per migliorare la sostenibilità della nostra comunità e del pianeta. Si tratterà di biodiversità, emergenze ambientali, spreco alimentare, ecologismo, migranti climatici, cambiamenti sociali.

Gli incontri sono sei e si svolgeranno alle 18:30 a Palazzo Sormani nella Corte d’Onore o, in caso di pioggia, in Sala del Grechetto. L’ingresso è gratuito con registrazione consigliata.

Giovedì 13 giugno si terrà “Leggiamo insieme le etichette dei cosmetici”, un incontro in collaborazione con Università degli Studi di Milano, con Paola Minghetti e Antonella Casiraghi, docenti del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (DiSFarm).

“Plastiche e microplastiche: conoscerle per ridurle” è il titolo dell’appuntamento di martedì 18 giugno, organizzato in collaborazione con Altroconsumo, con Claudia Chiozzotto e Silvia Bollani, esperte di ambiente, qualità e sostenibilità dei prodotti.

Sempre in collaborazione con Altroconsumo, con ospiti le esperte Chiozzotto e Bollani, “Acqua e siccità: risparmio idrico e falsi miti”, giovedì 20 giugno.

Martedì 25 giugno invece l’incontro su cibo e salute, “Ma esiste la dieta perfetta? Laboratorio sulla alimentazione”. Organizzato in collaborazione con Università degli Studi di Milano, vede ospiti Leda Roncoroni (Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche), Chiara Mandò (Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche), Gaia Pellegrini (Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche).

“Vestire il cambiamento” è l’appuntamento, in collaborazione con Altroconsumo e Humana People to People Italia, che si svolgerà mercoledì 26 giugno.

Per concludere, giovedì 27 giugno si parlerà di “Alimentazione sostenibile: limitiamo gli sprechi”, incontro in collaborazione con Altroconsumo, con Emanuela Bianchi e Antonella Borrometi, esperte di ambiente, qualità e sostenibilità dei prodotti.

