(mi-lorenteggio.com) Cusago, 5 giugno 2024 – Intorno alle ore 19.30 di questa sera, lungo la via per Bareggio, Sp 162, nel tratto adiacente alla Cascina Emilia, è avvenuto un incidente tra due veicoli. Una donna di 32 anni e un uomo di 48 anni sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco e dal personale sanitario e sono stati trasportati in codice giallo in ospedale, un ferito a Rozzano e l’altro a Milano.

V. A.