EDUCAZIONE. #AMBIENTEASCUOLA, I VINCITORI DEL CONTEST 2024 “ENIGMI PER L’AMBIENTE”

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 5 giugno 2024 – Si è concluso il contest creativo “Enigmi per l’ambiente” dedicato alle scuole secondarie di I grado della città di Milano. L’iniziativa si inserisce nella VI edizione della campagna #AmbienteaScuola di A2A e Amsa, in collaborazione con il Comune di Milano, per sensibilizzare gli studenti e le studentesse sui temi della sostenibilità ambientale e per promuovere comportamenti e abitudini virtuose come la raccolta differenziata, il contrasto agli sprechi e il rispetto per la città e per l’ambiente.

Grazie all’innovativo percorso didattico offerto, gli studenti e le studentesse si sono cimentati in laboratori di “Escape box” e hanno affrontato i temi proposti mettendo in campo competenze trasversali con giochi di logica di gruppo ed enigmi da risolvere. Completate le attività educative, il contest “Enigmi per l’ambiente” ha sfidato le classi a realizzare i propri giochi, crittogrammi e puzzle sulle tematiche ambientali.

Un impatto importante sulla popolazione scolastica milanese e un’ottima risposta in termini di partecipazione: alle attività formative hanno partecipato 134 classi per un totale di 2.742 ragazzi e ragazze.

A distinguersi per creatività, coerenza con gli argomenti proposti e complessità dell’elaborato è stata la classe 1^ B dell’Istituto Simona Giorgi, Plesso Venini, Municipio 2, vincitrice del contest. Nella mattinata del 4 giugno, per riconoscere l’impegno nel lavoro svolto, si è svolta una divertente cerimonia di premiazione. La classe ha ricevuto in compenso la partecipazione a un’esperienza di Escape Room reale per tutti gli alunni e le alunne.

Nell’arco dei sei anni di attività del programma #AmbienteaScuola sono stati organizzati 434 incontri di formazione e prodotti da bambini, bambine, ragazze e ragazzi 924 progetti per i contest creativi. Inoltre sono stati distribuiti oltre 20.000 contenitori per la raccolta differenziata in 723 plessi scolastici.

