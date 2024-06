Rocca (Fd’I): “Partita col piede sbagliato la gestione dei grandi eventi!”

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 5 giugno 2024 – “Nuovi e vecchi disagi per i residenti. In zona Bonola, parchi e marciapiedi transennati; a San Siro, divieti di transito mal gestiti.

La Giunta Sala non ha coinvolto i residenti in merito alle nuove misure che dovevano (teoricamente) ridurre il traffico legato ai grandi eventi estivi, nè ha dato comunicazione adeguata alla cittadinanza che si ritrova da un giorno all’altro, senza preavviso, con il quartiere transennato e bloccato alla circolazione. Prigionieri in casa.

Ancora una volta l’Amministrazione comunale, con provvedimenti calati dall’alto, tratta i cittadini milanesi come sudditi, creando nuovi disagi” dichiara Francesco Rocca, Consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Milano.

Redazione