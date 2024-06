Sterminio a Gaza: sul Duomo di Milano Apuzzo srotola una bandiera palestinese di 15 metri ‘contro il genocidio Israelo americano’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 giugno 2024 – Questa mattina, l’ex deputato dei Verdi, Stefano Apuzzo (candidato con l’Alleanza Veri e Sinistra al Parlamento europeo nel collegio Nord ovest), ha srotolato una lunga e ampia bandiera palestinese dalla cima più alta della facciata del Duomo di Milano.

L’azione intende ribadire la richiesta dei popoli, delle piazze e delle università del mondo di un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza e in West Bank, dello stop al genocidio ai danni del popolo palestinese e della richiesta al governo italiano di non inviare più armi a Tel Aviv (Oto Melara, Leonardo), impiegate per il massacro in corso e del riconoscimento dello Stato di Palestina (come già fatto da diversi Paesi europei). Il Vaticano riconobbe lo Stato di Palestina già nel 2013, ragion per cui il blitz non intende in alcun modo contestare la Chiesa, bensì apprezzarne lo spirito pacifista e contro le armi e chiedere con forza al governo italiano lo stesso, coraggioso, passo compiuto dal Vaticano.

L’ex parlamentare ha agito da solo, sostenuto dalle comunità palestinesi italiane e di Milano ed ha voluto ribadire il totale sostegno ai giovani universitari italiani e del mondo, attendati nelle facoltà per chiedere di stracciare gli accordi con le università israeliane che contemplino l’utilizzo delle ricerche anche in ambito bellico o di sostegno all’occupazione militare illegale che dura da 75 anni.

“Siamo giunti a 37 mila civili palestinesi dilaniati dalle bombe israelo americane (e circa 80 mila feriti che non possono curarsi), è ora che i popoli del mondo insorgano contro il genocidio, anche boicottando le aziende che collaborano al massacro. I governi imitino il coraggio civile e la tenacia dei giovani e delle universitarie di tutto il mondo che occupano gli atenei. Chiediamo l’immediato cessate il fuoco, l’accesso alla Striscia degli aiuti umanitari e la liberazione di tutti gli ostaggi civili. Desideriamo un giusto processo per i responsabili del governo di Tel Aviv da parte della Corte Penale Internazionale”, dichiara Apuzzo