Blitz anticaccia a Palazzo Chigi

Apuzzo e Meyer: “Giorgia, da che parte stai?”

(mi-lorenteggio.com) Roma, 6 giugno 2024 – 3 bracconieri, con le maschere di Meloni, Lollobrigida e Salvini, hanno assaltato oggi Palazzo Chigi. E preso -metaforicamente- a fucilate gli italiani e l’opinione pubblica. Scortati da Stefano Apuzzo, ex parlamentare dei Verdi e candidato per AVS – Alleanza Verdi Sinistra alle Europee, e dal presidente di Gaia Animali & Ambiente Edgar Meyer, chiedono se Giorgia vuole davvero -non metaforicamente- prendere a fucilate milioni di animali selvatici approvando norme che massacrano natura e esseri viventi.

Il centrodestra è all’assalto della legge 157/92 sulla caccia con l’intenzione di stravolgerla. I partiti di maggioranza paiono uniti nel sostenere proposte di legge e emendamenti della Lega.

“Le modifiche proposte sono un regalo alla frangia più estremista del mondo venatorio e ai bracconieri: prevede la cancellazione di alcune tra le principali regole che sino ad oggi hanno consentito di garantire un minimo di tutela per la fauna italiana”, hanno dichiarato Apuzzo e Meyer. Si prevede caccia libera su tutto il territorio nazionale, caccia sette giorni su sette (cancellando i due giorni di silenzio venatorio), caccia per più di cinque mesi (da agosto a febbraio), caccia in tutte le forme consentite (persino coi visori termici), riduzione delle già ridicole sanzioni contro chi spara in periodi vietati, imbavagliamento delle associazioni ambientaliste, che non potranno più impugnare i calendari venatori delle Regioni di fronte al Tar (ovvero far annullare tutte le regalie che le Regioni ogni anno, contro la scienza e i principi di conservazione, offrono ai cacciatori), una enorme sanatoria per i bracconieri che trafficano illegalmente (e utilizzano) i richiami vivi per la caccia d’appostamento, la cancellazione del divieto di caccia sui valichi montani.

“Un mortale attacco alla natura e agli animali selvatici. Che farebbe ripiombare indietro di oltre 30 anni la legislazione italiana in materia di protezione della biodiversità”, hanno dichiarato Apuzzo e Meyer. E un attacco agli italiani. L’83% degli italiani (dato Savanta, multinazionale dei sondaggi d’opinione) è contrario alla caccia. “Chiediamo a Giorgia con chi sta”, dice Edgar Meyer. “Se con il popolo o con la lobby della caccia e l’industria delle armi”.

Redazione