Erba alta evidenzia abbandono del verde pubblico

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 giugno 2024. “La scusa di tutelare il microclima e l’ecosistema in alcune aree verdi della città per non tagliare l’erba non è più credibile.

La stragrande maggioranza delle aree verdi di Milano, parchi, giardini, aiuole, spartitraffico, subiscono l’assenza di attenzione e manutenzione da parte dell’Amministrazione comunale.

L’erba ormai alta, con la presenza di forasacchi e arbusti infestanti, è segnale d’incuria e degrado. Si salvano alcuni parchi del centro cittadino.

L’Assessore Grandi come si giustifica?

Dica la verità sulla mancata manutenzione del verde pubblico lasciando perdere gli approcci ideologici distanti dalla realtà.”

Francesco Rocca, Consigliere comunale di Milano (Fratelli d’Italia)