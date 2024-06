(mi-lorenteggio.com) Vertova, 6 giugno 2024 – Intorno alle ore 13.10, in via Cavour, due ciclisti si sono scontrati. Il più grave è un uomo di 80 anni che è stato rinvenuto dai in arresto cardiocircolatorio ed è stato ospedalizzato con manovre di rianimazione in corso in Codice Rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

L’altro ciclista, un uomo di 40 anni è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Piario in codice giallo.

Redazione