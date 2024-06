(mi-lorenteggio.com) Carnago, 6 giugno 2024 – Un operaio di 54 anni, intorno alle ore 12.00, in via Ada Negri 18, mentre lavorava nella rete fognaria, a causa del cedimento del terreno, è stato travolto e schiacciato dalla terra, riportando un trauma al bacino e alle gambe. Soccorso dai Vigili del Fuoco e dai sanitari del 118, il ferito è stato trasportato in elicottero in codice rosso all’ospedale Circolo di Varese.

