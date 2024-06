POSTE ITALIANE PARTECIPA ALLA BEST MOVIE COMICS AND GAMES CON DUE SPECIALI ANNULLI POSTALI

Sabato 8 e domenica 9 giugno presso SUPERSTUDIO PIU’ in Via Tortona 27 a Milano dalle ore 10:00 alle ore 20:00

(MI-lorenteggio.com) Milano, 6 giugno 2024 – Poste Italiane in collaborazione con DUESSE COMMUNICATION, parteciperà alla terza edizione dell’evento Best Movie Comics and Games con due speciali annulli filatelici dedicati alla manifestazione che, nel formato ovale verticale, riproducono il nome della manifestazione.

Best Movie Comics and Games si articola in due giornate di divertimento e condivisione per regalare ai visitatori un’esperienza immersiva con grandi ospiti provenienti dal mondo comics, cinema e TV, anteprime sul grande schermo, incontri e numerose altre attività.

Saranno presenti Zerocalcare, Leo Ortolani e ancora le voci cult dell’animazione e del doppiaggio Renato Novara, Emanuela Pacotto, i cosplayer più famosi come Himorta, Ambra Pazzani, Mogu, Nives Sela e Bork, i podcaster Tinti e Rapone (Tintoria) e ospiti importanti ospiti come Salvatore Esposito, Benedetta Porcaroli, Matteo Paolillo, Leo Gassmann, Chiara Bordi, Veronica Lucchesi, Shade, Chiara Iezzi, Silver, Maccio Capatonda.

Nel corso dell’iniziativa Poste Italiane accoglierà gli appassionati di filatelia in uno spazio dedicato presso il padiglione Central Point in cui sarà possibile ottenere gli annulli a disposizione di 1000 fortunati che troveranno la cartolina “Special Edition” all’interno delle bags distribuite ai visitatori che riproduce il manifesto della manifestazione con illustrazioni di Leo Ortolani.

Poste Italiane durante l’evento presenterà la nuova collezione dedicata a Barbie la bambola da sempre più venduta al mondo.

La Cartella Filatelica dedicata a Barbie conterrà la Cartolina Lenticolare (3D) obliterata sul retro con il francobollo della GIORNATA INTERNAZIONALE DONNE emissione 08/03/2011, busta da spedizione e erinnofilo.

Sabato 8 giugno alle ore 12.30 sul palco dell’Arena Comics si svolgerà la presentazione della cartella filatelica dedicata a Barbie e una cerimonia di bollatura alla presenza di Simonetta Vercellotti Direttore della Filiale Milano 1 città, Annamaria Gallo Responsabile Commerciale Filatelia Macro Area Nord Ovest e Giuseppe De Luca Referente Territoriale di Filatelia.

Presso lo stand di Poste Italiane, si potranno acquistare articoli filatelici inerenti al tema del fumetto e le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane: folder, cartoline e francobolli.

I timbri figurati, dopo l’utilizzo, saranno disponibili per il pubblico marcofilo presso lo sportello filatelico dell’UP Milano 49 in Piazzale Nigra 1 per i sessanta giorni successivi all’evento, per poi essere depositati presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione postale.

Redazione