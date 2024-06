Rho. Parcheggi Spugna: aperta l’area di sosta di via Gramsci

(mi-lorenteggio.com) Rho, 6 giugno 2024 – Sono stati ultimati nei giorni scorsi e, dopo la posa della segnaletica orizzontale, sono aperti da oggi agli automobilisti i quaranta stalli del parcheggio di via Gramsci, seconda area di Parcheggi Spugna ultimata in città dal Gruppo CAP sotto la regia di Città Metropolitana. I cantieri rientrano nell’ambito dei progetti di Rho la città che cambia.

Insieme all’impresa Favini che ha effettuato i lavori, l’Amministrazione comunale ha compiuto un sopralluogo questa mattina, 6 giugno 2024, e apprezzato l’esito degli interventi: accanto agli stalli (due dei quali riservati a persone con disabilità) rivestiti di calcestruzzo drenante, è stato creato un rain garden per il contenimento e l’assorbimento dell’acqua piovana. E’ decorato con ciottoli e piante a ciuffo che non richiedono particolare irrigazione.

Accanto al parcheggio trova collocazione anche un prato fiorito: al momento si può vedere soltanto il terriccio ma nasceranno presto fiori ed erba.

In via Cornaggia, dove già una parte del Parcheggio Spugna, quella più vicina alla casa dell’acqua, è già utilizzata da alcune settimane, siamo alle fasi conclusive: tra oggi e domani avverrà la posa della segnaletica orizzontale. Come ha spiegato l’impresa Favini, attiva anche qui, a partire dal 4 giugno sono scattati i 28 giorni di posa del calcestruzzo drenante. A inizio luglio la parte del parcheggio più vicina a Villa Burba sarà utilizzabile. Si sta ultimando anche il rain garden che costeggia il prato usato in passato per ospitare giostre e luna park. Saranno piantumate essenze ai suoi margini.

Una volta aperto completamente il parcheggio di via Cornaggia, si passerà a quello di via Nenni, per applicare anche in quell’area le innovazioni del progetto Spugna che coinvolge a Rho undici aree di sosta.

