Si è concluso il Festival di Bergamo dedicato all’ambiente e ai problemi climatici

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 6 giugno 2024 – Si è svolto dall’1 al 5 giugno, nell’ambito della Giornata Mondiale dell’Ambiente, la seconda edizione del Festival “Orbe Terracqueo”, presso le diverse sedi dell’Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”.

L’evento, organizzato dall’Associazione Climarte, con la direzione artistica di Roberto Gualdi, ha lo scopo di affrontare, attraverso l’arte, le tematiche ambientali per non dimenticare i problemi climatici che stiamo vivendo.

L’associazione si prefigge di sensibilizzare l’opinione pubblica, soprattutto coinvolgimento i giovani, sulle problematiche ambientali che stanno trasformando il mondo.

Il Festival ha proposto a titolo gratuito cinque giornate di appuntamenti esplorando il tema attraverso arte, cinema e musica.

L’evento si è aperto il 1° giugno con una Bio-Passeggiata Agri-Culturale tra la Valle di Astino e la Porta del Parco, organizzata dalla cooperativa Alchimia.

Sempre il 1° giugno, presso l’Orto Botanico di Città Alta – sezione Una finestra sul paesaggio, alle ore 21.00 si è svolta la performance itinerante narrata e cantata “Gli alberi si raccontano”: un laboratorio sensoriale condotto dal soprano Silvia Lorenzi.

Il 2 giugno alle ore 17.30 presso l’Orto Botanico – sezione Valle della biodiversità di Astino a Bergamo, si è tenuto il concerto dal titolo “Jet d’eau” con Silvia Lorenzi (voce), Stefano Gatti (pianoforte) e Stefano Bertoli (percussioni).

In data 3 e 4 giugno, dalle ore 17.00, presso la sala Viscontea, Passaggio Torre di Adalberto, in Città Alta, si sono svolte le proiezioni di cortometraggi internazionali per far scoprire al pubblico come registi da tutto il mondo leggono le problematiche del cambiamento del nostro ambiente.

13 sono stati i film selezionati provenienti da Italia, Messico, India, Francia, Bengali, Svizzera, Irlanda, Inghilterra.

L’iniziativa ha promosso anche un concorso fotografico ed uno cinematografico.

Ecco le opere decretate le più sensibili alla tematica trattata dal nostro evento:

CONCORSO FOTOGRAFICO

Quando manca la neve

di Antonio Cunico

CONCORSO CINEMATOGRAFICO

La voce dei ghiacciai

di Giacomo Andalo

Il 5 giugno, alle 17.30, Giornata Mondiale dell’Ambiente, presso l’Orto Botanico – sezione Valle della biodiversità di Astino a Bergamo, si è svolto il laboratorio vocale “La voce degli alberi… e la tua”, a cura del soprano Silvia Lorenzi.

