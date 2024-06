BON JOVI: ESCE OGGI L’ATTESO NUOVO ALBUM “FOREVER”

(mi-lorenteggio.com) Milano, Venerdì 7 giugno 2024 – I Bon Jovi, band vincitrice di Grammy Awards e presente sulla Rock&Roll Hall of Fame, pubblicano oggi il loro sedicesimo album, “Forever”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico nei principali store.

Per i fan italiani della band, nella serata di venerdì 7 giugno ci sarà un appuntamento speciale al Rock’n’Roll Club di Rho (MI), a partire dalle ore 20:00. Si terrà un listening party ad ingresso libero, durante il quale i fan potranno assistere a un biopic show e ascoltare musica dal vivo con una tribute band dei Bon Jovi.

A proposito del nuovo progetto discografico, che arriva a distanza di quattro anni dall’ultimo disco “2020” ed è stato anticipato dai singoli “Living Proof” e “Legendary”, Jon Bon Jovi ha dichiarato:

«Questo disco è un ritorno alla gioia. Dalla scrittura, attraverso il processo di registrazione, questo significa alzare il volume, sentirsi bene Bon Jovi».

In occasione della 66ª edizione dei Grammy Awards Jon Bon Jovi, frontman della band, è stato nominato “MusiCares Person of the Year 2024”, ed è stato celebrato con un concerto tributo al Convention Center di L.A. con molte star del panorama musicale, come Bruce Springsteen, Shania Twain, Melissa Etheridge, Sammy Hagar, Jason Isbell, Jelly Roll, Pat Monahan of Train.

Per il ritorno sulle scene e per l’anniversario dei 40 anni di carriera della band, è uscita anche la docuserie in quattro parti “Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story”, disponibile dal 26 aprile su Disney+. Il progetto rappresenta il primo documentario di sempre sulla storia della band realizzato con la piena collaborazione di tutti i membri passati e presenti dei Bon Jovi. Per celebrare i 40 anni della band, inoltre, è stato lanciato l’archivio digitale sul loro sito web “Backstage with Bon Jovi”, grazie al quale i fan potranno esplorare l’eredità del gruppo attraverso diversi contenuti, immagini, video e audio.

“FOREVER” TRACKLIST:

Legendary We Made It Look Easy Living Proof Waves Seeds Kiss The Bride The People’s House Walls Of Jericho I Wrote You A Song Living In Paradise My First Guitar Hollow Man

ABOUT BON JOVI

Nel corso di un’illustre carriera in corso ormai quattro decenni, a partire dalla loro formazione nel 1983, i Bon Jovi si sono guadagnati un posto tra i reali del rock globale e sono stati inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame e nella Songwriters Hall of Fame. Con oltre 130 milioni di album venduti in tutto il mondo, un vasto catalogo di inni di successo, migliaia di concerti eseguiti in più di 50 paesi per più di 35 milioni di fan e biglietti che hanno incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo solo negli ultimi dieci anni, Bon Jovi è la band rock and roll per eccellenza.

Redazione