CANI E GATTI: DOMANI IN LOMBARDIA RACCOLTA BENEFICA DI ALIMENTI PER SOSTENERE STRUTTURE CHE LI ACCOLGONO E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 7 giugno 2024 – Offrire un contributo concreto per sostenere i proprietari di animali domestici in difficoltà economica e le strutture dedicate all’accoglienza di cani e gatti in caso di abbandono. Domani, sabato 8 giugno, torna l’appuntamento organizzato dal Banco Italiano Zoologico ‘Balzoo’ e dal gruppo della grande distribuzione ‘Il Gigante’ per una raccolta alimentare a favore degli animali. Nei punti vendita ‘Il Gigante’ (una settantina tra Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna) e nei pet store ‘Animali che passione’ sarà possibile contribuire all’iniziativa realizzata insieme a ‘Balzoo’ (realtà che conta oltre 50 sedi e circa 650 volontari in tutta Italia) con l’obiettivo di raccogliere il maggior numero di alimenti per ‘aiutare’ questi animali e sostenere i loro padroni che faticano a far quadrare i conti. Causa la recente crisi economica, come evidenziato anche dai dati Eurispes, in Italia nel 2023 risulta una decrescita (-5% rispetto al 2022, – 7,5% al 2021) del numero degli italiani che possiede un animale domestico. “Un’iniziativa – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del ‘Gigante’ – cui aderiamo convintamente da tempo e che, grazie al ‘cuore grande’ dei nostri clienti ci consente di raggiungere risultati importanti. Nelle quattro giornate organizzate lo scorso anno sono state infatti raccolte oltre 74 tonnellate di prodotti alimentari contribuendo così a una causa importante e dal forte valore simbolico”.