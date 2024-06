GIANNA NANNINI // DA OGGI IN RADIO E SU YOUTUBE IL NUOVO SINGOLO “FILO SPINATO”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 giugno 2024 – In radio e su YouTube da oggi – venerdì 7 giugno – Filo spinato, il nuovo singolo di Gianna Nannini estratto dall’album SEI NEL L’ANIMA uscito a marzo 2024 in digitale e in formato fisico per Columbia Records/Sony Music Italy, che ha debuttato sul podio della classifica FIMI/GfK conquistando il #1 posto dei vinili più venduti della settimana d’uscita.

Un’attrazione pericolosa muove e alimenta questo brano struggente. A cavallo tra modern jazz e pop raffinato, si snoda e riannoda una storia ossessiva e tormentata. Addii e ritorni, scelte sbagliate e parole non dette: da un lato l’amore carnale, dall’altro i tradimenti e le pugnalate alle spalle. La consapevolezza di non riuscire a evitarsi traccia una linea parallela alla coscienza di non avere futuro insieme: “Siamo legati dal filo sbagliato / Dal Filo Spinato”.

Dopo il grande successo di Sei nell’Anima – il film tratto dalla sua storia diretto da Cinzia TH Torrini e dal 2 maggio solo su Netflix – è previsto per novembre 2024 l’attesissimo grande ritorno live di Gianna con la tournée europea Sei nell’anima tour – European Leg. Distribuito da Friends & Partners e co-prodotto con 3Monkeys, il tour restituirà l’icona del rock al suo pubblico attraverso imperdibili appuntamenti live in partenza il 22 novembre da Jesolo, per proseguire a Ginevra, Zurigo, Monaco, Hannover, Francoforte, Berlino, Essen, Ludwigsburg, Ravensburg, Nuremberg, Kassel, Firenze, Torino, Milano, Eboli e Roma. Sold out la data @Unipol Forum di Milano del 17 dicembre, che raddoppia con un nuovo show il 12 dicembre, mentre triplica Firenze @Nelson Mandela Forum il 13, 14 (già sold out) e il 18 dicembre.

I biglietti delle nuove date del Sei nell’anima tour – European Leg sono disponibili su TicketOne. Per ulteriori informazioni consultare il sito di Friends & Partners.

SEI NELL’ANIMA TOUR – EUROPEAN LEG

CALENDARIO IN AGGIORNAMENTO

22 novembre – Jesolo – Palazzo del Turismo (DATA ZERO)

24 novembre – Ginevra – Arena

25 novembre – Zurigo – Hallenstadion

28 novembre – Monaco – Olympiahalle

30 novembre – Hannover – Swiss Life Hall

1 dicembre – Frankfurt – Jahrhunderthalle

3 dicembre – Berlin – Uber Eats Music Hall

4 dicembre – Essen – Grugahalle

6 dicembre – Ludwigsburg – MHP Arena

7 dicembre – Ravensburg – Oberschwabenhalle

9 dicembre – Nuremberg – Kia Metropol Arena

10 dicembre – Kassel – Nordhessen Arena

12 dicembre – Milano – Unipol Forum NUOVA DATA

13 dicembre – Firenze – Nelson Mandela Forum

14 dicembre – Firenze – Nelson Mandela Forum SOLD OUT

16 dicembre – Torino – Inalpi Arena

17 dicembre – Milano – Unipol Forum SOLD OUT

18 dicembre – Firenze – Nelson Mandela Forum NUOVA DATA

20 dicembre – Eboli – Pala Sele

21 dicembre – Roma – Palazzo dello Sport