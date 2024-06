GLI SHEFFER VINCONO IL BAREGGIO YOUNG MUSIC FESTIVAL

Il sindaco Linda Colombo: “Bellissima serata. I giovani, se vengono coinvolti, sono ben felici di partecipare e di mettere in mostra il loro talento”



(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 7 giugno 2024 – Otto esibizioni tra band e solisti per una serata piena di energia ed entusiasmo. Grande successo per la terza edizione del Bareggio Young Music Festival ieri sera al pratone di via Primo Maggio.

Hanno vinto gli SHEFFER, al secondo posto i NACIOS e al terzo BEYOND THE CHASM. Per i primi due un premio in denaro di 500 euro, per i terzi classificati lezioni di canto presso la scuola di musica Mirò.

“Complimenti davvero a tutti, una bellissima serata che ci ha detto ancora una volta che i giovani, se vengono coinvolti, partecipano e sono ben felici di mostrare il loro talento – afferma il sindaco Linda Colombo -. Grazie a Steve Vogogna che ha presentato, grazie alla giuria, grazie a tutti i volontari e grazie agli assessori Lorenzo Paietta e Raffaella Gambadoro che hanno curato l’organizzazione dell’evento”.

Redazione