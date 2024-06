Incidente in Tangenziale Nord nella galleria Cerchiarello: due morti e due feriti

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 7 giugno 2024 – Intorno alle ore 5.50, lungo la Tangenziale Nord, nella galleria di Cerchiarello, in direzione Nord, per cause in fase di accertamento, un veicolo con a bordo tre giovani si è ribaltato, dopo un incidente con un camion. Sul posto sono giunti I Vigili del fuoco, le forze dell’ordine, due ambulanze, un’automedica, mentre da Como è giunto l’elisoccorso. Grave il bilancio: un 25enne è deceduto e un altro giovane sono morti sul colpo e inutili sono stati i soccorsi; un 18enne e un 20enne, feriti, sono stati trasportati in codice giallo in ambulanza in ospedale, uno all’ospedale San Carlo e uno al Niguarda.

Redazione