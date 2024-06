(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 giugno 2024 – Intorno alle ore 8.00, in via Lorenteggio, all’altezza del civico 183, un 31enne è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco. Soccorso da un’ambulanza e dagli agenti della Polizia, il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano. In corso le indagini per ricostruire quanto avvenuto e risalire al movente e all’autore.

Redazione