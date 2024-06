SANITA’: DOPO ATTACCO HACKER DI IERI, ALL’ASST RHODENSE RIPRISTINATI SERVIZI DI TELEFONIA

L’AGENZIA NAZIONALE PER LA CYBERSICUREZZA HA PRESO IN CARICO GLI IMPIANTI. MAJORINO (PD), “REGIONE CHIARISCA COSA È SUCCESSO DAVVERO”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 giugno 2024 – “Dopo l’attacco hacker di ieri, all’ASST Rhodense, sono stati ripristinati parzialmente i servizi di telefonia. Dalle ore immediatamente successive all’attacco hacker è stata istituita una unità di crisi aziendale, coordinata dal Direttore Generale dell’Azienda. Oggi l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha preso in carico gli impianti e sta gestendo i lavori di tutti gli operatori interessati”.

Lo comunica in una Nota la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia.

La DG Welfare informa inoltre che “sono stati ripristinati i servizi informatici delle strutture sanitarie che usufruiscono del Data Center di Aria, interrotti questa notte a causa di un disservizio che ha riguardato l’infrastruttura tecnologica regionale. Le attività ospedaliere sono proseguite regolarmente senza alcuna sospensione”.

“C’è ancora molta incertezza su cosa sia accaduto nella giornata di ieri al sistema informatico di alcune strutture sanitarie lombarde. Chiediamo alla Regione di spiegare che cosa sia successo davvero, quali elementi di difesa non abbiano funzionato tanto da permettere il collasso del software in uso. La sicurezza dei dati sanitari è troppo importante, ed è grave che intere strutture sanitarie siano paralizzate per ore. Vogliamo sapere se la Regione, e Aria Spa per lei, abbia fatto tutto il possibile per difendersi da eventi come questo”.

Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, capogruppo PD in Consiglio regionale della Lombardia.

Redazione