Domenica 9 giugno Cassina De’ Pecchi compie 154 anni dalla sua fondazione

(mi-lorenteggio.com) Cassina De’ Pecchi, 8 giugno 2024 – Il Comitato Cassina 150 e la Pro Loco Cassina-Sant’Agata celebrano il 154° anniversario dalla fondazione del comune martesano. Sono trascorsi 154 anni dal giorno dell’unione amministrativa tra Cassina e Sant’Agata Martesana: era infatti il 9 giugno del 1870 quando un Decreto Regio del Regno d’Italia, a firma di Vittorio Emanuele II, esattamente il numero 5722, stabilì la soppressione del comune di Sant’Agata accorpandolo a quello di Cassina De’ Pecchi.

Dallo scorso anno la data del 9 giugno è divenuta importante per la comunità cassinese poichè il Consiglio comunale, attraverso una risoluzione consiliare, ha votato favorevolmente per l’istituzione di una Ricorrenza Civica che celebrasse ufficialmente la nascita di Cassina De’ Pecchi così come si presenta oggi. Assieme al Comitato Cassina 150 e alla Proloco Cassina-Sant’Agata APS, altre associazioni locali come l’AAA Borsellino, l’ANPI, il CM Basket 84, il Gruppo di lettura Cassina che Legge, la Cooperativa La Speranza, il LAP, gli Amici della Ludoteca, l’associazione Musica In Mente, la Pallavolo Cassina hanno supportato questo progetto.

Al contrario degli scorsi anni, quest’anno, almeno per il momento, non sono previste celebrazioni ufficiali.

“Le elezioni amministrative ed europee, che quest’anno si tengono proprio il 9 giugno e l’allestimento del Palio delle Contrade che animerà le strade di Cassina nei prossimi giorni stanno assorbendo molte energie nei cittadini cassinesi, quindi un evento da tenersi in questa data sarebbe stato poco valorizzato. In ogni caso, ci teniamo ugualmente a ricordare la nascita della nostra comunità avvenuta 154 anni fa, ripercorrendo il nostro passato”, così Marco Vazzoler, presidente della Proloco Cassina-Sant’Agata Aps. “Stiamo già lavorando al prossimo anno, per radunare i cassinesi attorno a un appuntamento veramente comunitario, con diversi eventi storici e culturali da organizzare nei prossimi mesi, che troveranno pieno compimento a giugno 2025. Il nostro auspicio è quello di avere una massiccia partecipazione di cittadini ma sarà importante anche il sostegno di sponsor privati e dell’Amministrazione comunale”.

“Continueremo a portare avanti un progetto con la scuola primaria locale che ha visto degli incontri frontali sul passato cassinese e che hanno avuto come risultato finale la realizzazione di diversi elaborati grafici su come i bambini immaginano fosse Cassina oltre 150 anni fa. Crediamo che sia fondamentale investire sui nostri bambini, in modo che diventino futuri cittadini cassinesi consci della storia territoriale della comunità in cui vivono e con la quale interagiscono tutti i giorni”, ha commentato Francesco Cau, presidente del Comitato Cassina 150.

