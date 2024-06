Incidente in corso Sempione, 40enne caduto da Vespa trasportato al Niguarda in codice rosso

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 giugno 2024 – Questa sera, intorno alle ore 20.50, nel viale centrale di Corso Sempione, nel tratto davanti alla sede della Rai, un 40enne, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria Vespa cadendo rovinosamente a terra. Soccorso da un’ambulanza della Croce Verde Sempione e da un’automedica, il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Sul posto anche tre pattuglie della Polizia Locale, che per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi hanno chiuso temporaneamente chiuso la carreggiata in direzione centro.

V. A.